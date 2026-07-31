C'est l'été, mais ça n'empêche pas l'État d'effectuer des transactions importantes. Il vient ainsi d'annoncer la cession, à travers la BPI France, de 66,5 millions d'actions d'Orange, vendues au tarif de 16,57 € l'action, soit une transaction évaluée à 1,1 milliard d'euros.

Cette vente effectuée auprès d'investisseurs qualifiés et d'institutionnels représente une cession de 2,5% du capital d'Orange. Mais les pouvoirs publics ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas du tout d'un désengagement qui était aujourd'hui décidé par cette réduction de la participation.