C'est une opération importante. L'État revend une petite partie de sa participation dans le capital de l'opérateur Orange.
L'opérateur des télécommunications français historique Orange vit actuellement une belle période, avec des résultats semestriels extrêmement solides. Et il semble que la conjoncture soit considérée comme particulièrement intéressante par les pouvoirs publics pour mener une opération qui réduit sa part dans le capital du groupe.
L'État cède 2,5% du capital d'Orange pour 1,1 milliard d'euros
C'est l'été, mais ça n'empêche pas l'État d'effectuer des transactions importantes. Il vient ainsi d'annoncer la cession, à travers la BPI France, de 66,5 millions d'actions d'Orange, vendues au tarif de 16,57 € l'action, soit une transaction évaluée à 1,1 milliard d'euros.
Cette vente effectuée auprès d'investisseurs qualifiés et d'institutionnels représente une cession de 2,5% du capital d'Orange. Mais les pouvoirs publics ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas du tout d'un désengagement qui était aujourd'hui décidé par cette réduction de la participation.
Une influence qui reste, avec 27% des droits de vote
Dans son communiqué, la BPI France indique en effet que cette vente « s'inscrit dans le cadre de la gestion active du portefeuille de Bpifrance et de sa stratégie de rotation progressive des actifs. » Elle précise aussi « réitérer son soutien et sa confiance dans l'équipe dirigeante d'Orange et dans la stratégie menée dans le cadre de son plan Trust the Future. »
Preuve que les pouvoirs publics veulent garder leur influence sur Orange, l'État et la BPI France maintiennent ensemble une participation dans le capital à hauteur de 20,4%. Celle-ci représente près de 27% des droits de vote. Les actionnaires salariés détiennent de leur côté environ 8% du capital, quand le reste est composé du flottant, avec des grands acteurs investis comme Amundi Asset Management ou BlackRock.