En juin, Orange a enfin bouclé le rachat des 50% restants de MasOrange, son opérateur espagnol, pour 4,25 milliards d'euros, qui lui permet de s'offrir le contrôle total de sa filiale ibérique, forte de 33 millions de clients. L'opération, qui valorise MasOrange à 8,5 milliards d'euros, a généré un gain comptable exceptionnel de 2,4 milliards d'euros, qui contribue largement au bond du résultat net du groupe à 3,6 milliards d'euros sur le semestre. L'autre partie de cette envolée s'explique aussi par le fait qu'en 2025, Orange avait provisionné 1,3 milliard d'euros au titre du GEPP, son dispositif interne de gestion des emplois et des parcours professionnels, une charge qui ne s'est logiquement pas répétée cette année. Évidemment, c'est le revers de la médaille, la dette nette bondit à 35,7 milliards d'euros, portant le ratio d'endettement à 2,4 fois l'EBITDAaL, un niveau qu'Orange promet de ramener autour de 2 fois à moyen terme.