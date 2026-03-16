Il y a quelques jours, nous assistions à la conférence de presse d'Orange à Paris, qui présentait ses deux nouveaux services d'intelligence artificielle, Maia et Sharlie. C'est plus particulièrement ce dernier qui nous intéresse. Sharlie, qui est lancé dès ce lundi 16 mars 2026, est un agent conversationnel vocal de nouvelle génération dédié aux abonnés Sosh. Conçu avec Microsoft, la scale-up française Illuin Technology et Teleperformance, il repose sur une architecture encore quasi absente du marché. Et lors de sa première démo à Clubic, il n'a pas fait les choses à moitié avec une facture expliquée, un abonnement résilié et un remboursement déclenché, le tout à la voix et en moins de cinq minutes. On a bien aimé.