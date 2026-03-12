Il a la capacité d'analyser la conversation avec le client en temps réel, identifier le besoin de ce dernier puis remonter automatiquement les bonnes informations issues des bases de connaissances d'Orange, sans que le conseiller ait à jongler entre une quinzaine d'applicatifs différents. Un gain de temps précieux, quand on sait qu'un tiers du temps de conversation était jusqu'ici composé de silences pesants. Jérôme Hénique, CEO d'Orange France, l'a d'ailleurs bien résumé l'idée jeudi matin dans la boutique Orange du boulevard des Capucines, « c'est le conseiller augmenté par Maia. »