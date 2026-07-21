L'ARCEP a publié mardi son observatoire de la qualité des réseaux fibre optique en France. Les pannes sont au plus bas, mais les échecs au raccordement s'envolent sur plusieurs dizaines de réseaux à travers le pays.
Publié ce mardi 21 juillet 2026, le huitième observatoire de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, dresse un bilan à deux vitesses de la fibre optique en France. D'un côté, le taux de pannes national se stabilise au plus bas, à 0,12 %, un niveau qui n'a plus bougé depuis quatre éditions consécutives. De l'autre, l'indicateur des échecs au raccordement a grimpé à 6,27 % au mois de mars 2026, symptôme d'un réseau qui, en mûrissant, se complique.
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Des pannes de moins en moins fréquentes chez les opérateurs, salue l'ARCEP
L'ARCEP est satisfaite de l'évolution de la fibre optique, qui tient mieux ses promesses une fois installée, on va vous expliquer. Mais comment l'autorité calcule-t-elle son taux de pannes ? Chaque mois, elle compte le nombre de signalements qu'un opérateur commercial (Orange, Free, SFR, Bouygues...) transmet au gestionnaire du réseau lorsqu'un de ses abonnés perd sa connexion, puis rapporte ce chiffre au nombre total de lignes fibre actives sur le réseau concerné. Ce taux est ainsi passé de 0,17 % à 0,12 % depuis 2023, et il ne bouge plus depuis quatre éditions consécutives de l'observatoire. Autrement dit, sur 10 000 abonnés à la fibre, une douzaine seulement rencontrent une panne dans le mois, un chiffre stable qui montre que les plans de reprise engagés par les opérateurs fonctionnent.
Cette stabilité se matérialise par une amélioration continue à l'échelle des réseaux pris individuellement. Ils étaient par exemple 142 à afficher un taux de pannes inférieur à la moyenne nationale lors de la première édition, pour 16,2 millions d'abonnés concernés. Ils sont désormais 151, soit 18,8 millions de foyers mieux servis. Le club très fermé des réseaux à plus de 1 % de pannes a fondu comme neige au soleil : de 9 réseaux (420 000 abonnés) à seulement 2 (39 000 abonnés) en trois ans.
Tous les élèves ne progressent pourtant pas au même rythme. Le réseau d'Iliad, Réseau Optique de France (ROF)), poursuit sa dégradation depuis fin 2024, avec un plan de transformation de son architecture qui génère au passage son lot de perturbations. Du côté d'Altice et des réseaux rachetés par Altitude en 2021, la dynamique d'amélioration semble buter sur un plafond. Ces réseaux stagnent autour de 0,3 % de pannes, le double des standards désormais atteints par le reste du marché. Ajoutez à cela les tempêtes Niels et Pedro, qui ont dégradé ponctuellement les résultats en Nouvelle-Aquitaine en février 2026, et l'absence persistante de données fiables pour les territoires ultramarins, et l'on comprend que la photographie, si elle s'améliore, reste loin d'être uniforme.
Les échecs au raccordement fibre en forte hausse
Changement de décor avec l'autre grand indicateur suivi par le régulateur : l'échec au raccordement. Ici, cela désigne toute tentative de mise en service, qu'elle intervienne dès la première visite du technicien ou après plusieurs essais infructueux, qui échoue pour une cause imputée par l'opérateur commercial à l'infrastructure elle-même. Et sur ce terrain, la tendance s'inverse franchement, à 6,27 % en mars 2026, soit 1,4 point de plus que lors de la précédente édition.
La cartographie des réseaux confirme un certain décrochage. Ils sont désormais 41 à dépasser les 11 % d'échecs, c'est dix de plus qu'il y a six mois, tandis que seuls 49 réseaux se maintiennent sous la barre des 5 %, contre 82 auparavant, soit 33 réseaux de moins dans la bonne catégorie. En tête de ce triste palmarès, Tutor Nancy (30,94 %) et Sequantic Telecom (30,49 %) se tiennent quasiment coude à coude, suivis de près par Tutor Europ'Essonne (28,69 %). Sur ces trois réseaux, environ une tentative de raccordement sur trois se solde par un échec. Pour justifier cette hausse, l'ARCEP explique qu'à mesure que le déploiement de la fibre arrive à maturité, les foyers les plus simples à raccorder sont déjà connectés, ce qui ne laisse plus que les cas complexes (pour ne pas dire « désespérés »), d'où une hausse des échecs de 6,8 % couplée à un ralentissement de 6,3 % des nouvelles prises construites.
Mais deux précisions méthodologiques sont à faire avant de tirer des conclusions trop hâtives. Sur les réseaux d'Altitude, une partie des comptes rendus d'échecs correspond en réalité à de simples échanges d'informations complémentaires entre opérateurs, ce qui gonfle artificiellement les chiffres bruts. On apprend dans l'observatoire qu'un chantier de fiabilisation est en cours pour y remédier. Quant au réseau d'Iliad, ses données sont jugées trop peu significatives depuis novembre 2023 pour être intégrées à l'indicateur, ce qui explique son absence du classement sur ce point précis.
Sur les malfaçons et l'expérience abonné, un bilan à nuancer
Les réseaux sont, en outre, souvent victimes de malfaçons, un autre problème. Pour ce qui est de la réparation, par exemple d'un mauvais boîtier utilisé ou une d'une étiquette manquante sur la prise, la tendance est nettement plus rassurante du point de vue de l'ARCEP. On apprend que le taux de malfaçons corrigées dans le délai contractuel de 30 jours est passé de 73 % en février 2025 à 88 % un an plus tard. Orange campe solidement au-dessus des 90 %, pendant que les autres opérateurs commerciaux convergent peu à peu vers une moyenne commune proche de 85 %.
Free signe la remontée la plus marquée de cette édition, en passant de 59 % à 87 % de malfaçons reprises dans les temps en l'espace de six mois seulement. L'observatoire élargit par ailleurs son périmètre de contrôle en intégrant les données de XpFibre en zone moins dense, portant la couverture de cet indicateur à 46 réseaux, soit 30 % des locaux français, ou environ 13 millions de foyers et d'entreprises. La méthode, elle, est toujours manuelle avec sept points de contrôle passés au crible sur un échantillon de mille comptes-rendus d'intervention par opérateur commercial et par trimestre, une exploitation automatisée par intelligence artificielle étant encore à l'étude, le temps de mener les travaux de fiabilisation nécessaires.
Reste donc, en bout de chaîne, l'expérience vécue par l'abonné. 1,75 % des foyers ont connu au moins une panne dans le mois en moyenne annuelle glissante, un chiffre resté quasiment figé d'une édition à l'autre. La conclusion de l'ARCEP tient finalement en une formule simple : la fibre française devient plus fiable une fois branchée, mais la brancher, elle, devient un peu plus sportive à mesure que les derniers foyers à raccorder sont aussi les plus récalcitrants.