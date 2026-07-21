La cartographie des réseaux confirme un certain décrochage. Ils sont désormais 41 à dépasser les 11 % d'échecs, c'est dix de plus qu'il y a six mois, tandis que seuls 49 réseaux se maintiennent sous la barre des 5 %, contre 82 auparavant, soit 33 réseaux de moins dans la bonne catégorie. En tête de ce triste palmarès, Tutor Nancy (30,94 %) et Sequantic Telecom (30,49 %) se tiennent quasiment coude à coude, suivis de près par Tutor Europ'Essonne (28,69 %). Sur ces trois réseaux, environ une tentative de raccordement sur trois se solde par un échec. Pour justifier cette hausse, l'ARCEP explique qu'à mesure que le déploiement de la fibre arrive à maturité, les foyers les plus simples à raccorder sont déjà connectés, ce qui ne laisse plus que les cas complexes (pour ne pas dire « désespérés »), d'où une hausse des échecs de 6,8 % couplée à un ralentissement de 6,3 % des nouvelles prises construites.