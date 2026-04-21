On sait que se raccorder à la fibre ne se résume pas toujours à brancher un câble. Lorsque des travaux sont nécessaires sur la propriété privée, comme une tranchée dans le jardin, ou une traversée de terrain, la facture peut rapidement s'emballer. C'est précisément pour ces situations que le dispositif a été pensé, lancé le 29 septembre 2025.