Bonne nouvelle pour ceux qui peinent encore à se raccorder à la fibre. Le gouvernement a annoncé mardi étendre à tout le territoire son aide aux travaux, ouverte aux particuliers et aux TPE.
Annoncé ce mardi 21 avril par la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique Anne Le Hénanff, l'élargissement du dispositif d'aide au raccordement fibre à l'ensemble du territoire marque un tournant. Expérimenté depuis le 29 septembre 2025 auprès de 3 000 communes menacées par la fermeture du réseau cuivre, le mécanisme s'applique désormais sans exception à l'ensemble du pays. Les particuliers et TPE peuvent y prétendre, avec des aides pouvant atteindre 1 200 euros.
Comment fonctionne cette aide au raccordement à la fibre optique du gouvernement ?
On sait que se raccorder à la fibre ne se résume pas toujours à brancher un câble. Lorsque des travaux sont nécessaires sur la propriété privée, comme une tranchée dans le jardin, ou une traversée de terrain, la facture peut rapidement s'emballer. C'est précisément pour ces situations que le dispositif a été pensé, lancé le 29 septembre 2025.
À ses débuts, le mécanisme assez simple d'accès ne visait qu'environ 3 000 communes menacées à court terme par l'extinction du réseau cuivre. Logique sur le papier, mais au final assez réducteur. Avec l'annonce de ce mardi 21 avril, plus aucune commune n'est laissée de côté, puisque le dispositif s'applique désormais à l'ensemble du territoire français, sans exception.
Concrètement, l'aide peut atteindre 400, 800 ou 1 200 euros, selon la nature des travaux, pour couvrir l'essentiel des frais. Elle cible les particuliers sous conditions de ressources et les très petites entreprises (TPE). Le dispositif, placé sous la gestion de l'Agence de services et de paiement, reste ouvert jusqu'au 31 janvier 2027.
La fermeture du réseau cuivre s'accélère, les territoires ruraux sont en première ligne
C'est depuis les Hautes-Pyrénées qu'Anne Le Hénanff a choisi d'officialiser l'élargissement du dispositif. Dans ce département aux reliefs prononcés, les raccordements peuvent s'avérer parfois bien plus complexes qu'ailleurs. D'ici 2030, ses 469 communes seront concernées par la fermeture progressive du cuivre, 18 l'ont déjà vécu fin janvier 2026.
Pour la ministre, il s'agit d'une question de justice numérique. « Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour accompagner chaque utilisateur dans le passage à la fibre, afin que cette transition se fasse simplement, concrètement et sans laisser personne de côté [...] apporter des solutions efficaces aux situations les plus complexes, soutenir les Français qui en ont le plus besoin et renforcer l'égalité entre tous les territoires », a-t-elle déclaré.
Si vous pensez être concerné(e), direction treshautdebit.gouv.fr pour vérifier votre éligibilité, et la plateforme de l'Agence de services et de paiement pour déposer votre dossier. Une seule contrainte toutefois, on la rappelle : le dispositif ferme ses portes le 31 janvier 2027, autant donc ne pas laisser traîner.