Pour éclaircir ces écarts, Orange doit fournir à l'ARCEP des données plus détaillées, capables d'expliquer si ces différences tiennent à la complexité des dossiers ou à un vrai favoritisme, une livraison prévue en deux temps, en théorie autour de mi-2026 (il est encore tôt pour savoir si cela a été fait), puis fin 2026. Un premier geste de transparence est toutefois déjà en place, puisque chaque signalement de pannes ou de dégâts sur le réseau, avec son niveau d'urgence, est désormais communiqué au régulateur tous les trimestres. En clair, le bulletin d'Orange est encourageant, mais comptez sur l'ARCEP pour ne pas lâcher le dossier avant d'avoir vu ces bonnes intentions se traduire dans la durée.