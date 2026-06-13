C'est bientôt fini pour la fibre optique. Et quand l'on vous dit ça, ce n'est pas pour annoncer la fin de cette technologie, mais bien plutôt celle de son déploiement. C'est ce que l'on peut comprendre selon les derniers chiffres fournis par l'Arcep.

D'après cette dernière, 345 000 nouveaux locaux ont été raccords à la fibre optique lors du premier trimestre 2026, dont un bon nombre dans des territoires ruraux. Résultat, à la fin du mois de mars, 42,8 millions de locaux sur les 45,1 millions recensés en France étaient raccordables à la fibre optique, soit un taux de couverture de 94,5%.