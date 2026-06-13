La France continue à parfaire son infrastructure de fibre optique. Et dorénavant, presque l'ensemble du pays y est raccordé !
Raccorder l'ensemble du territoire à la fibre optique est un objectif important pour le gouvernement, à tel point qu'au début du printemps, le dispositif d'aide au raccrodement fibre a été élargi à l'ensemble du territoire. Et au vu des derniers chiffres de l'Arcep, l'objectif peut être considéré comme quasiment atteint.
Le taux de couverture en fibre optique atteint les 94,9% à la fin mars 2026
C'est bientôt fini pour la fibre optique. Et quand l'on vous dit ça, ce n'est pas pour annoncer la fin de cette technologie, mais bien plutôt celle de son déploiement. C'est ce que l'on peut comprendre selon les derniers chiffres fournis par l'Arcep.
D'après cette dernière, 345 000 nouveaux locaux ont été raccords à la fibre optique lors du premier trimestre 2026, dont un bon nombre dans des territoires ruraux. Résultat, à la fin du mois de mars, 42,8 millions de locaux sur les 45,1 millions recensés en France étaient raccordables à la fibre optique, soit un taux de couverture de 94,5%.
Le nombre d'abonnements fibre ne cesse d'augmenter
Avec un réseaux dorénavant aussi dense, on n'est pas étonné de voir que le nombre d'abonnements internet à la fibre optique a rapidement augmenté durant les trois premiers mois de l'année. Durant cette période, on enregistre 600 000 nouveaux abonnements fibre dans le pays.
À la fin mars 2026, il y avait ainsi 27,7 millions d'abonnement fibre en France, ce qui représente 84% des abonnements internet fixes du pays, et 94% des abonnements haut débit. On peut tout de même nuancer ce chiffre en rappelant qu'à la même période l'année dernière, le nombre de nouveaux abonnements fibre s'était monté à 730 000 contrats. On se demande maintenant dans combien de temps la France atteindra les 100% (ou presque) de couverture.