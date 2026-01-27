Un seuil symbolique a été franchi pour Free dans la fibre optique. « À date, nous couvrons désormais plus de 90% de la population française » a annoncé le fournisseur d'accès internet, à l'occasion des vingt ans du lancement de cette technologie par le groupe. Free est désormais en capacité de raccorder à la fibre quelque 40 millions de logements dans l'hexagone.

Pour rappel, c'est en 2006 que Free entame le déploiement de la fibre optique, attirant au fil des années de plus en plus d'abonnés. À l'heure actuelle, Free peut ainsi compter 6,5 millions d'abonnés dits FTTH (fiber to the home), alors que le numéro 1 dans le pays (et en Europe) est encore Orange, avec plus de 10 millions d'abonnés fibre.