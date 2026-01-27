L'opérateur internet est un des grands défenseurs historiques de la fibre optique en France. Un travail de longue haleine dont on commence à voir les résultats !
Aujourd'hui en France, plus de 26 millions de logements sont dorénavant souscripteurs d'un abonnement internet par fibre optique. Une technologie qui permet de bénéficier d'un niveau de vitesse inégalé quand on surfe sur le web, et pour laquelle Free a depuis 20 ans était un grand avocat. Et la société de Xavier Niel n'a pas fait que parler, puisqu'elle a aussi beaucoup travaillé en ce sens, au point d'arriver à un joli résultat aujourd'hui.
Free est désormais en capacité de raccorder 40 millions de logements à la fibre
Un seuil symbolique a été franchi pour Free dans la fibre optique. « À date, nous couvrons désormais plus de 90% de la population française » a annoncé le fournisseur d'accès internet, à l'occasion des vingt ans du lancement de cette technologie par le groupe. Free est désormais en capacité de raccorder à la fibre quelque 40 millions de logements dans l'hexagone.
Pour rappel, c'est en 2006 que Free entame le déploiement de la fibre optique, attirant au fil des années de plus en plus d'abonnés. À l'heure actuelle, Free peut ainsi compter 6,5 millions d'abonnés dits FTTH (fiber to the home), alors que le numéro 1 dans le pays (et en Europe) est encore Orange, avec plus de 10 millions d'abonnés fibre.
Déjà 10 milliards d'euros d'investis dans le domaine
L'engagement de Free dans ce secteur peut être aperçu par les investissements financiers consentis par le groupe de Xavier Niel dans le domaine, investissements qui atteignent au total les 10 milliards d'euros.
Si Free est encore bien derrière Orange au niveau du nombre de clients à la fibre, il s'installe par contre à la première place pour le taux de pénétration de la fibre sur son parc internet fixe. Fort de 7,6 millions d'abonnés sur ce point, son taux de souscripteurs à la fibre est ainsi de 86%. Et Free promet déjà aux 14% restants de les accompagner « pas à pas » pour passer du cuivre à la fibre, avec un objectif à 100% fixé pour 2030.