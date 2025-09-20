Il y a de quoi ouvrir la bouteille de champagne quand on voit les chiffres que vient de révéler le dernier baromètre Covage/InfraNum. Avec ce dernier, on peut voir que les entreprises du pays ont massivement adopté la fibre optique.

En fait, l'adoption est même plus forte pour la première fois en zone rurale qu'au niveau des territoires urbains - pour le cas des entreprises. En effet, le taux d'adoption moyen dans les entreprises de la ruralité atteint désormais 83%, contre 82% pour les entreprises installées en ville (et 87% pour celle de la région parisienne).