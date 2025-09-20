Le déploiement de la fibre optique se fait à vitesse grand V en France. Au point même que ce réseau est devenu commun dans nos zones rurales.
Le plan Très Haut Débit est clairement une réussite dans l'hexagone, quand on sait qu'au mois de décembre dernier, on atteignait les 90% de foyers éligibles dans le pays à ce réseau. Autre signe de cette réussite, il n'y a pas de déséquilibre entre les territoires urbains et ceux de la ruralité, contrairement à ce qu'on peut observer dans d'autres types de services.
83% des entreprises en territoire rural raccordées à la fibre optique
Il y a de quoi ouvrir la bouteille de champagne quand on voit les chiffres que vient de révéler le dernier baromètre Covage/InfraNum. Avec ce dernier, on peut voir que les entreprises du pays ont massivement adopté la fibre optique.
En fait, l'adoption est même plus forte pour la première fois en zone rurale qu'au niveau des territoires urbains - pour le cas des entreprises. En effet, le taux d'adoption moyen dans les entreprises de la ruralité atteint désormais 83%, contre 82% pour les entreprises installées en ville (et 87% pour celle de la région parisienne).
Un certain nombre d'entreprises fait de la résistance
Un chiffre qui aurait pu par ailleurs être encore plus élevé, si ce n'était le refus d'un certain nombre de sociétés de passer à la fibre. Ainsi, toujours selon le même baromètre, près de la moitié des entreprises n'ayant pas adopté la fibre optique jugent qu'elles n'y gagneraient pas tant que cela au change, le meilleur débit et la réduction de la latence n'ayant pour elles pas d'impact sur la qualité de leur activité.
D'autres craignent la rupture de connexion. Un risque jugé critiqué par la grande majorité des sociétés, ce qui pousse certaines à mettre en place des solutions de secours. Un quart environ des répondants ont dans cette idée expliqué disposer d'une solution de secours 4G ou 5G afin de pouvoir faire face à une éventuelle déconnexion.