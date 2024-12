L'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a publié ces jours-ci son bilan trimestriel du déploiement de la fibre optique en France. Et les chiffres fournis sont encourageants ! Au 30 septembre 2024, ce sont près de 40 millions de locaux qui peuvent bénéficier d'une connexion en fibre optique, sur les 44,5 millions recensés sur le territoire. Soit 9 foyers sur 10. On note ainsi une progression constante, bien que le rythme des raccordements commence à ralentir.