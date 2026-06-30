Sur le papier, la course au XGS-PON n'est pas nouvelle. SFR avait dégainé le premier dès 2022, et revendique aujourd'hui le XGS-PON sur près de la moitié de ses lignes FTTH. Bouygues Telecom avait suivi à Paris en 2023, avant d'étendre progressivement l'option à toute la France, ville par ville. Orange, de son côté, vise toujours une couverture complète d'ici la fin 2026, et devrait être le second opérateur à y parvenir. Et Free, dans tout ça ? L'opérateur de Xavier Niel a préféré miser sur le 10G-EPON, une norme différente et un poil plus ancienne, mais aux débits identiques. En atteignant les 100 % avant l'été, Bouygues Telecom prend donc une sérieuse longueur d'avance sur ses concurrents, du moins sur ce terrain précis.