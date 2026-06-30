Bouygues Telecom annonce avoir achevé le déploiement de la technologie XGS-PON sur l'intégralité de son réseau fibre optique en France. Une première qui ouvre la voie à des débits symétriques jusqu'à 8 Gbit/s pour tous ses abonnés FTTH, particuliers et professionnels.
[Exclusivité Clubic] Bouygues Telecom nous confie ce mardi soir avoir terminé la bascule complète de son réseau fibre vers le XGS-PON, une technologie qui permet de faire circuler les données beaucoup plus vite, et surtout aussi rapidement dans les deux sens, en envoi et en téléchargement. Avec ce nouveau standard, les abonnés de l'opérateur, particuliers comme professionnels, peuvent désormais atteindre jusqu'à 8 Gbit/s symétriques, partout où l'opérateur est présent. De quoi rebattre les cartes face à Orange, qui vise lui aussi 100 % de couverture XGS-PON d'ici fin 2026.
XGS-PON, une technologie fibre quatre fois plus rapide que le GPON, que Bouygues Telecom maîtrise parfaitement
Le XGS-PON, c'est un peu la version supérieure de la fibre optique actuelle. Il n'y a pas de nouveau câble à tirer, mais un signal lumineux bien plus puissant qui circule dans les mêmes fibres de verre. La technologie succède au GPON, la norme utilisée depuis les débuts du déploiement français, et repose sur le standard international G.9807.1. Elle offre un débit théorique de 8 Gbit/s, aussi rapide à l'envoi qu'à la réception, contre 2,5 Gbit/s en téléchargement et seulement 1,25 Gbit/s en envoi pour le GPON.
Concrètement, ce signal se superpose à celui du GPON sur la même fibre optique, sans qu'il soit nécessaire de retirer le moindre câble. Seuls les équipements des opérateurs et la box du client doivent être mis à jour. L'utilisateur, lui, profite d'une latence réduite et d'un signal bien plus stable aux heures de pointe.
Sur le papier, la course au XGS-PON n'est pas nouvelle. SFR avait dégainé le premier dès 2022, et revendique aujourd'hui le XGS-PON sur près de la moitié de ses lignes FTTH. Bouygues Telecom avait suivi à Paris en 2023, avant d'étendre progressivement l'option à toute la France, ville par ville. Orange, de son côté, vise toujours une couverture complète d'ici la fin 2026, et devrait être le second opérateur à y parvenir. Et Free, dans tout ça ? L'opérateur de Xavier Niel a préféré miser sur le 10G-EPON, une norme différente et un poil plus ancienne, mais aux débits identiques. En atteignant les 100 % avant l'été, Bouygues Telecom prend donc une sérieuse longueur d'avance sur ses concurrents, du moins sur ce terrain précis.
Des débits dignes de la fibre pro pour monsieur tout-le-monde
Pour profiter de la techno XGS-PON, il faut la bonne box internet. Bouygues Telecom mise sur la Bbox WiFi 7, fournie d'office avec l'abonnement haut de gamme Bbox ultym, pensée pour exploiter pleinement ces débits symétriques de 8 Gbit/s. De quoi transférer des fichiers volumineux en quelques secondes, enchaîner les sessions de jeu en ligne sans latence, ou regarder du contenu 8K sans stress. Les professionnels sont aussi chouchoutés, puisque les offres Bbox Pro Évolutive et Bbox Pro Tout-en-Un, lancées dès septembre 2025, embarquent nativement le XGS-PON avec des débits symétriques de 2 à 8 Gbit/s, pensés pour les échanges cloud et les visioconférences intensives.
Bouygues Telecom se congratule d'être le premier à proposer la techno XGS-PON sur 100% de son réseau FttH. Jean-Paul Arzel, le patron technique et réseau de l'opérateur, évoque un succès qui est « le résultat d'une collaboration exemplaire et d'un engagement sans faille » de la part de l'ensemble des équipes mobilisées sur le projet. Un chantier coûteux et fastidieux, qui aura nécessité de mettre à jour les équipements présents dans chaque nœud de raccordement optique du territoire. L'opérateur y voit aussi une illustration de son credo maison : l'« innovation utile », autrement dit une technologie de pointe pensée pour servir des usages concrets, plutôt qu'une simple vitrine technique. Ça, c'est une question d'interprétation évidemment.
Reste à voir si Orange, qui vise lui aussi 100 % de couverture d'ici fin 2026, parviendra à tenir son calendrier. Du côté de la recherche, on évoque déjà le 50G-PON, future norme déjà testée par Orange en conditions réelles et capable d'atteindre 40 Gbit/s, et même le 100G PON, éprouvé par Nokia et SFR l'an dernier. De quoi rappeler qu'en matière de fibre optique, la course à la vitesse ne connaît décidément jamais vraiment de ligne d'arrivée.