Le nouveau modèle IA de DeepSeek, le V4-Flash, va sûrement marquer le marché. Et cette fois, ça sera plutôt pour son coût que pour ses performances.
La Chine prend d'assaut le marché de l'IA par les deux bouts semble-t-il. D'un côté, ses entreprises de la tech réussissent de plus en plus à sortir des modèles IA dont les performances s'approchent des meilleurs, comme dans le cas du récent Kimi K3 de Moonshot. Et aujourd'hui, les sociétés chinoises répondent à l'autre problème de l'intelligence artificielle, son coût de fonctionnement, avec la sortie de DeepSeek V4-Flash.
DeepSeek V4-Flash affiche un coût de fonctionnement incroyablement faible
En début 2025, DeepSeek avait marqué l'entrée de la Chine dans la course au sommet dans l'IA avec son modèle R1. Aujourd'hui, la start-up se distingue moins par la performance que par la modicité de son coût de fonctionnement, avec le lancement de V4-Flash il y a quelques jours.
En effet, selon une étude de la firme Artificial Analysis, ce dernier coûte 0,14 dollar par million de jetons d'entrée, et 0,28 dollar par million de jetons de sortie. Et pour comprendre à quel point DeepSeek V4-Flash vaut le coût, on précise qu'Artificial Analysis estime son coût moyen à 0,03 dollar, contre 0,86 dollar pour Kimi K3, 1,86 dollar pour GPT-5.6 Sol, 2,34 dollars pour Claude Opus 5 et finalement 3,15 dollars pour Claude Fable 5 !
Un modèle qui reste tout de même assez qualitatif malgré son coût
Autant dire que vu l'inflation des coûts de fonctionnement des IA, qui a récemment poussé un Microsoft à demander à ses employés de moins les utiliser, DeepSeek pourrait s'imposer comme une alternative très intéressante. Surtout que ce coût moyen très bas n'est pas nécessairement synonyme de décrochage par rapport aux meilleurs modèles.
Selon l'Index Intelligence d'Artificial Analysis (index qui combine neuf benchmarks sur des critères comme le codage ou bien le raisonnement), DeepSeek V-4 Flash reste un modèle assez solide. Il est ainsi noté à 50 sur 100, soit le même score que Gemini 3.6 Flash, quand Kimi K3 est noté à 57. Claude Opus 5, Fable 5 et GPT-5.6 ont eux reçu une note de neuf points au moins supérieure. Est-on donc face à la nouvelle star du rapport qualité/prix dans l'IA ?