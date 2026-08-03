En début 2025, DeepSeek avait marqué l'entrée de la Chine dans la course au sommet dans l'IA avec son modèle R1. Aujourd'hui, la start-up se distingue moins par la performance que par la modicité de son coût de fonctionnement, avec le lancement de V4-Flash il y a quelques jours.

En effet, selon une étude de la firme Artificial Analysis, ce dernier coûte 0,14 dollar par million de jetons d'entrée, et 0,28 dollar par million de jetons de sortie. Et pour comprendre à quel point DeepSeek V4-Flash vaut le coût, on précise qu'Artificial Analysis estime son coût moyen à 0,03 dollar, contre 0,86 dollar pour Kimi K3, 1,86 dollar pour GPT-5.6 Sol, 2,34 dollars pour Claude Opus 5 et finalement 3,15 dollars pour Claude Fable 5 !