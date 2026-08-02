Infomaniak va entrer en Bourse : voici ce que cela change pour vos données personnelles

Techniquement, Infomaniak ne s'introduit pas en bourse au sens traditionnel du terme. L'opération passe par un rachat inversé (reverse takeover). Concrètement, il s'agit d'un montage dans lequel une société non cotée rejoint une société déjà cotée pour profiter de sa place en bourse plutôt que de mener sa propre introduction. Perrot Duval Holding, coté en Suisse depuis 1905 et aujourd'hui présent sur le SIX Swiss Exchange, doit au préalable céder ses activités industrielles. Cette opération est elle aussi soumise à l'accord de son assemblée générale. Cette même assemblée devra ensuite valider la transaction avec Infomaniak le 24 septembre prochain. Si elle est approuvée, la structure cotée qui en résultera sera renommée Infomaniak SA.

Ce chemin évite les délais d'une introduction en bourse classique, tout en gardant la même transparence réglementaire : un prospectus, attendu autour du 2 septembre 2026, et la surveillance des autorités boursières suisses. Infomaniak explique que cette opération lui permettra de lever des financements. L'hébergeur va en effet investir dans de nouveaux centres de données en Suisse destinés à répondre à la demande européenne croissante de services cloud souverains. Infomaniak va aussi étendre ses services cloud et collaboratifs, le tout, en poursuivant la création d'emplois à Genève et Zurich. L'entreprise construit sa croissance depuis 1994 sans capital extérieur, en réinvestissant l'intégralité de ses bénéfices depuis 2017. Elle revendique plus de 300 employés en Suisse et environ 300 000 clients payants, pour un chiffre d'affaires de 54,2 millions de francs suisses en 2025 contre 47,6 millions un an plus tôt.