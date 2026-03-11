L'entreprise suisse Infomaniak va bien, très bien même, et elle prévoit d'injecter 200 millions de francs suisses dans ses data centers et ses capacités en intelligence artificielle. L'hébergeur renforce aussi son conseil d'administration pour accompagner une croissance qui ne faiblit pas.
En 2025, l'entreprise genevoise a réalisé un chiffre d'affaires de 56 millions de francs suisses, soit une progression de 50% sur trois ans. Dans ce contexte, elle annonce un plan d'investissement et deux nominations au conseil.
200 millions pour bâtir les data centers de demain en Suisse
Cet investissement cible trois axes : renforcer les centres de données en Suisse, développer les capacités en intelligence artificielle et recruter des ingénieurs et chercheurs en R&D. L'objectif est de répondre à une demande croissante pour des solutions cloud "souveraines". Celles-ci seront donc hébergées et opérées en Europe, sans dépendance aux géants américains comme Amazon Web Services ou Google Cloud.
La progression est portée par plusieurs marchés avec une hausse de +69% en Allemagne, +59% en Italie, +19% en France et en Belgique, +14% en Suisse. De toute évidence, l'argument de la souveraineté numérique résonne bien sur le Vieux Continent. Outre ses formule d'hébergement, la société va continuer d'enrichir ses services alternatifs tels qu'Infomaniak Mail, kSuite ou encore son IA Euria.
En janvier 2019, l'entreprise comptait 105 collaborateurs. Elle en réunit désormais 316, dont plus de 80 arrivées en moins d'un an.
Un expert en cybersécurité et une ancienne DG des transports au conseil
Jusqu'ici, le conseil d'administration d'Infomaniak se limitait à son fondateur Boris Siegenthaler et à Frank Guemara, expert-comptable spécialisé en gouvernance financière. Deux nouveaux administrateurs ont été nommés à l'unanimité lors d'une assemblée générale extraordinaire.
Paul Such rejoint le conseil. Fondateur de SCRT en 2002 - société devenue depuis Orange Cyberdefense Suisse - il est aujourd'hui CEO de Swiss Post Cybersecurity. Il a également fondé Insomni'hack, conférence de référence dans le milieu de la sécurité informatique en Suisse, et enseigne à l'EPFL. Son profil renforce la crédibilité d'Infomaniak sur la sécurisation des données hébergées, un argument central pour ses clients institutionnels et financiers.
Patricia Solioz Mathys est nommée vice-présidente du conseil. Elle a dirigé les transports publics de la région lausannoise de 2020 à 2026, un réseau de 133 millions de voyageurs et 2 000 collaborateurs. Avant cela, elle occupait des fonctions de direction aux Services Industriels de Genève, notamment en tant que directrice Smart City. Elle apporte une expertise en gestion d'infrastructures critiques à grande échelle.
Notons que la totalité du capital reste détenue par 10% des collaborateurs d'Infomaniak. L'entreprise n'a pas d'actionnaire extérieur, ce qui lui permet de préserver son indépendance stratégique, quelle que soit l'évolution de son financement.
