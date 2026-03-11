Cet investissement cible trois axes : renforcer les centres de données en Suisse, développer les capacités en intelligence artificielle et recruter des ingénieurs et chercheurs en R&D. L'objectif est de répondre à une demande croissante pour des solutions cloud "souveraines". Celles-ci seront donc hébergées et opérées en Europe, sans dépendance aux géants américains comme Amazon Web Services ou Google Cloud.

La progression est portée par plusieurs marchés avec une hausse de +69% en Allemagne, +59% en Italie, +19% en France et en Belgique, +14% en Suisse. De toute évidence, l'argument de la souveraineté numérique résonne bien sur le Vieux Continent. Outre ses formule d'hébergement, la société va continuer d'enrichir ses services alternatifs tels qu'Infomaniak Mail, kSuite ou encore son IA Euria.

En janvier 2019, l'entreprise comptait 105 collaborateurs. Elle en réunit désormais 316, dont plus de 80 arrivées en moins d'un an.