Infomaniak vient de placer son cloud (et vos données) hors de portée de tout investisseur

Ce modèle de fondation actionnaire existe dans d'autres secteurs depuis longtemps. Bosch, Carl Zeiss ou Bertelsmann l'ont adopté il y a plusieurs décennies. Infomaniak affirme qu'aucun acteur du cloud européen n'avait jusqu'ici fait ce choix.

On se souvient du cas de Ciril Group, hébergeur lyonnais de données sensibles pour les collectivités françaises. En 2025, le fonds américain Carlyle avait remporté l'enchère pour son rachat à 525 millions d'euros. Cela avait déclenché une alerte de Bercy sur les risques liés au Cloud Act avant qu'une formule mixte ne soit trouvée in extremis.

De son côté, Interxion, opérateur néerlandais de 53 data centers répartis dans 11 pays européens, a été racheté en 2020 par l'américain Digital Realty pour 8,4 milliards de dollars. Deux ans plus tard, la marque Interxion disparaissait purement et simplement, absorbée par son acquéreur.

D'une certaine manière, on peut également mentionner O2Switch. L'entreprise de Clermont-Ferrand, particulièrement populaire pour son offre unique, a été rachetée en septembre 2022 par le groupe néerlandais Total Webhosting Solutions, avec un remaniement des tarifs et le départ de son fondateur.

Boris Siegenthaler assume la présidence de cette nouvelle fondation pour une phase initiale de trois ans, tout en conservant son rôle de directeur stratégique au sein de l'équipe dirigeante. L'entreprise prévoit prochainement d'ouvrir une partie de son capital à des investisseurs "alignés sur ses valeurs" pour accélérer son développement à l'échelle européenne. La Fondation conservant dans tous les cas la majorité des droits de vote.