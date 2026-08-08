Microsoft a annoncé la désactivation progressive des extensions Manifest V2 dans Edge, comme Google l’a fait sur Chrome. Les développeurs de uBlock Origin et les autres bloqueurs de publicités devront réduire les capacités de filtrage de leur extension pour respecter la nouvelle architecture Manifest V3.
Microsoft retire le filtrage en temps réel des extensions
Avec Manifest V2, les extensions interceptaient et modifiaient les requêtes réseau en temps réel, grâce à l’API WebRequest. Manifest V3 remplace cette API par Declarative Net Request, qui impose de soumettre les règles de filtrage à l’avance, sans modification possible une fois l’extension publiée. uBlock Origin, dans sa version classique, ne peut plus adapter ses listes de blocage lorsque de nouveaux domaines publicitaires apparaissent, sans une réécriture complète de son moteur.
Microsoft affirme que cette architecture limite les processus exécutés en arrière-plan et resserre les permissions accordées à chaque extension. Les développeurs de uBlock Origin contestent cette présentation et reprochent à Declarative Net Request de brider le filtrage dynamique nécessaire pour suivre l’évolution constante des techniques publicitaires, un reproche formulé aussi contre Google lors de la même transition sur Chrome, selon Thurrott. Microsoft assure, de son côté, que la majorité des extensions, des gestionnaires de mots de passe aux outils de blocage publicitaire, ont achevé leur transition sans perte de fonctionnalité pour l’utilisateur.
Chrome 150 a supprimé la dernière option pour garder Manifest V2
Google a annoncé Manifest V3 en 2019. L’entreprise a reporté son application en 2022, sous la pression des développeurs. Google a désactivé les premières extensions Manifest V2 sur Chrome en octobre 2024, uBlock Origin en tête. Un indicateur technique du code de Chromium, kExtensionManifestV2Disabled, a laissé des utilisateurs avertis réactiver ces extensions pendant plusieurs mois. Google a fermé le robinet avec la sortie de Chrome 150, fin juin, pour environ 40 millions d’utilisateurs de uBlock Origin.
uBlock Origin propose une version compatible Manifest V3, uBlock Origin Lite, disponible dans la boutique Edge. Les développeurs ont réduit les capacités de filtrage de cette version pour respecter les règles de Declarative Net Request. Microsoft a retiré, en 2025, uBlock Origin de sa boutique à la suite d’une erreur d’identifiant lors d'une mise à jour, avant de le réintégrer, selon le développeur de uBlock Origin.
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