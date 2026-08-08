Microsoft a annoncé la désactivation progressive des extensions Manifest V2 dans Edge, comme Google l’a fait sur Chrome. Les développeurs de uBlock Origin et les autres bloqueurs de publicités devront réduire les capacités de filtrage de leur extension pour respecter la nouvelle architecture Manifest V3.

Après Chrome, Microsoft Edge s'attaque à son tour aux anciens bloqueurs de pub - ©Ascannio / Shutterstock
Après Chrome, Microsoft Edge s'attaque à son tour aux anciens bloqueurs de pub - ©Ascannio / Shutterstock
Le retrait des extensions Manifest V2 se fera progressivement dans Edge, comme Microsoft l’a expliqué. Celles qui restent seront désactivées par défaut dans les canaux Canary, Dev et Beta avant l’extension de la mesure à la version Stable. Microsoft prévoit d’achever la transition d’ici la fin de l’année pour les postes grand public, avec un délai supplémentaire jusqu’au début 2027 pour les environnements professionnels. 58 extensions actives dans la boutique Edge fonctionnent encore avec Manifest V2. Trois d’entre elles n’ont, pour l’instant, aucune alternative compatible avec la nouvelle norme.

Microsoft retire le filtrage en temps réel des extensions

Avec Manifest V2, les extensions interceptaient et modifiaient les requêtes réseau en temps réel, grâce à l’API WebRequest. Manifest V3 remplace cette API par Declarative Net Request, qui impose de soumettre les règles de filtrage à l’avance, sans modification possible une fois l’extension publiée. uBlock Origin, dans sa version classique, ne peut plus adapter ses listes de blocage lorsque de nouveaux domaines publicitaires apparaissent, sans une réécriture complète de son moteur.

Microsoft affirme que cette architecture limite les processus exécutés en arrière-plan et resserre les permissions accordées à chaque extension. Les développeurs de uBlock Origin contestent cette présentation et reprochent à Declarative Net Request de brider le filtrage dynamique nécessaire pour suivre l’évolution constante des techniques publicitaires, un reproche formulé aussi contre Google lors de la même transition sur Chrome, selon Thurrott. Microsoft assure, de son côté, que la majorité des extensions, des gestionnaires de mots de passe aux outils de blocage publicitaire, ont achevé leur transition sans perte de fonctionnalité pour l’utilisateur.

uBlock Origin propose une version compatible Manifest V3, uBlock Origin Lite, disponible dans la boutique Edge - ©Pinone Pantone / Shutterstock
uBlock Origin propose une version compatible Manifest V3, uBlock Origin Lite, disponible dans la boutique Edge - ©Pinone Pantone / Shutterstock

Chrome 150 a supprimé la dernière option pour garder Manifest V2

Google a annoncé Manifest V3 en 2019. L’entreprise a reporté son application en 2022, sous la pression des développeurs. Google a désactivé les premières extensions Manifest V2 sur Chrome en octobre 2024, uBlock Origin en tête. Un indicateur technique du code de Chromium, kExtensionManifestV2Disabled, a laissé des utilisateurs avertis réactiver ces extensions pendant plusieurs mois. Google a fermé le robinet avec la sortie de Chrome 150, fin juin, pour environ 40 millions d’utilisateurs de uBlock Origin.

uBlock Origin propose une version compatible Manifest V3, uBlock Origin Lite, disponible dans la boutique Edge. Les développeurs ont réduit les capacités de filtrage de cette version pour respecter les règles de Declarative Net Request. Microsoft a retiré, en 2025, uBlock Origin de sa boutique à la suite d’une erreur d’identifiant lors d'une mise à jour, avant de le réintégrer, selon le développeur de uBlock Origin.

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