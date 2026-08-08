Avec Manifest V2, les extensions interceptaient et modifiaient les requêtes réseau en temps réel, grâce à l’API WebRequest. Manifest V3 remplace cette API par Declarative Net Request, qui impose de soumettre les règles de filtrage à l’avance, sans modification possible une fois l’extension publiée. uBlock Origin, dans sa version classique, ne peut plus adapter ses listes de blocage lorsque de nouveaux domaines publicitaires apparaissent, sans une réécriture complète de son moteur.

Microsoft affirme que cette architecture limite les processus exécutés en arrière-plan et resserre les permissions accordées à chaque extension. Les développeurs de uBlock Origin contestent cette présentation et reprochent à Declarative Net Request de brider le filtrage dynamique nécessaire pour suivre l’évolution constante des techniques publicitaires, un reproche formulé aussi contre Google lors de la même transition sur Chrome, selon Thurrott. Microsoft assure, de son côté, que la majorité des extensions, des gestionnaires de mots de passe aux outils de blocage publicitaire, ont achevé leur transition sans perte de fonctionnalité pour l’utilisateur.