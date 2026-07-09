Depuis sa version 1.92.134, Brave repère certaines extensions Manifest V2 installées depuis le Chrome Web Store et les remplace automatiquement par des équivalents hébergés de son côté.

Bien entendu, cela ne change rien au sort de Manifest V2 dans Chrome, de même que Brave ne sauvera pas tout le catalogue au passage. Mais on peut déjà se réjouir que quelques noms très populaires soient concernés, à commencer par uBlock Origin, AdGuard, NoScript et uMatrix, bien connus de celles et ceux soucieux de mieux contrôler les pubs, les scripts et les traqueurs.

Plus besoin, donc, de se rabattre sur une alternative moins efficace, ni de tenter sa chance avec une extension miracle promettant de remplacer uBlock Origin, au risque de tomber sur un clone douteux. Quand une version hébergée par Brave existe, le navigateur prend le relais.