Avec la disparition de Manifest V2 dans Chromium, les bloqueurs de pubs avancés perdent leur terrain de jeu historique. Brave prépare la suite grâce à une migration automatique censée éviter la coupure sèche.
La fin de Manifest V2 dans Chrome est officiellement entrée dans sa dernière phase. Avec la version 150 de son navigateur, Google ne bloque plus seulement les extensions concernées ; Chromium fait aussi sauter les dernières options qui permettaient encore de bidouiller pour faire fonctionner uBlock Origin malgré tout. Flags, politiques d’entreprise, mode développeur, réglages avancés… les solutions de secours arrivent en bout de course. Sauf chez Brave, entre autres alternatives qui refusent de suivre Mountain View sans discuter. Le navigateur vient d’automatiser la migration de certaines extensions menacées vers des versions qu’il héberge lui-même.
Brave prépare ses propres versions pour éviter les mauvais plans
Depuis sa version 1.92.134, Brave repère certaines extensions Manifest V2 installées depuis le Chrome Web Store et les remplace automatiquement par des équivalents hébergés de son côté.
Bien entendu, cela ne change rien au sort de Manifest V2 dans Chrome, de même que Brave ne sauvera pas tout le catalogue au passage. Mais on peut déjà se réjouir que quelques noms très populaires soient concernés, à commencer par uBlock Origin, AdGuard, NoScript et uMatrix, bien connus de celles et ceux soucieux de mieux contrôler les pubs, les scripts et les traqueurs.
Plus besoin, donc, de se rabattre sur une alternative moins efficace, ni de tenter sa chance avec une extension miracle promettant de remplacer uBlock Origin, au risque de tomber sur un clone douteux. Quand une version hébergée par Brave existe, le navigateur prend le relais.
Changer de navigateur plutôt que de bloqueur
Pour les adeptes de uBlock Origin classique, la question se déplace désormais côté navigateur. Accepter une version Manifest V3, comme uBlock Origin Lite, impose de composer avec un outil plus limité. Changer d’environnement permet, à l’inverse, de conserver des extensions plus complètes.
Il ne s’agit donc pas seulement de remplacer un bon bloqueur de pub par une alternative affaiblie. Le changement peut aussi passer par le navigateur lui-même, selon ce que l’on cherche à préserver : une prise en charge plus longue de Manifest V2, la compatibilité avec Chromium ou un blocage intégré au navigateur.
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