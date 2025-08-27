L'extension uBlock origin a récemment disparu de la plateforme Microsoft Add-on. Cette dernière a été remplacée par sa déclinaison allégée, uBlock Origin Lite. Pour mémoire, cette version diffère du module original, notamment avec une capacité réduite à filtrer certains contenus. Et c'est donc une conséquence directe du nouveau standard Manifest V3.

Microsoft allait-elle s'aligner avec Google pour son navigateur Edge basé sur le code de Chromium ? Pas tout de suite ! Le retrait soudain de uBlock Origin sur Edge s’expliquerait en fait par une manipulation erronée lors d’une publication de version : l’extension classique a été remplacée par sa déclinaison allégée.

Alerté par les internautes, le développeur de uBlock Origin a interpellé Microsoft sur le sujet. Il explique que la firme de Redmond n'a pas intentionnellement retiré son extension historique. Comme le souligne PC World, il s'agirait d'une erreur d’identifiant lors de la gestion des mises à jour de l’extension dans le store de Edge.