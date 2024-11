D’après SquareX, il faudrait mettre en œuvre un contrôle renforcé des permissions, ainsi qu’un suivi des comportements d'extensions, intégrant des analyses dynamiques et des politiques affinées pour contrer les activités suspectes. Vivek Ramachandran, PDG de SquareX, résume bien l’impasse actuelle : « Nos recherches prouvent que sans analyse dynamique et sans la capacité des entreprises à appliquer des politiques strictes, il ne sera pas possible d'identifier et de bloquer ces attaques. Google MV3, bien que bien intentionné, est encore loin d'imposer la sécurité à la fois au niveau de conception et de la phase de mise en œuvre. ».