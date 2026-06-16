Le mécanisme était simple, presque élégant dans sa discrétion : en activant ce flag dans les paramètres avancés de Chrome, les utilisateurs pouvaient continuer à faire tourner des extensions basées sur l'ancienne architecture Manifest V2, dont uBlock Origin, bien après que Google eut officiellement mis fin à leur support en octobre 2024. Un ingénieur de Google, Devlin Cronin, a justifié la suppression sans détour dans le commit Chromium : maintenir ce code représente une dette technique croissante, une complexité de maintenance et des risques de sécurité réels, plusieurs bugs spécifiques à MV2 ayant été identifiés récemment.