Jusqu’ici, celles et ceux qui tenaient absolument à conserver uBlock Origin dans sa version complète pouvaient encore trouver quelques échappatoires. Pas toujours très confortables, ni très durables, mais suffisantes pour repousser l’échéance. En modifiant des paramètres internes, en passant par des politiques prévues pour les entreprises ou en jouant avec le registre Windows, il restait en effet possible de prolonger artificiellement la prise en charge des extensions Manifest V2.

Ce sursis touche désormais à sa fin, puisque Google a commencé à supprimer dans Chromium les options qui permettaient encore de passer outre la règle. D’après un message publié sur le GitHub du WebExtensions Community Group, Chrome 149 serait la dernière version à conserver encore assez de code lié à Manifest V2 pour permettre à certaines solutions de secours de fonctionner. Avec Chromium 150, le flag kExtensionManifestV2Disabled disparaît déjà, ce qui doit empêcher l’installation d’extensions MV2 depuis le Chrome Web Store. Chromium 151 doit ensuite perdre d’autres options liées à la disponibilité de MV2, dont celles qui permettaient encore de déclarer ces extensions comme prises en charge ou de les charger via le mode développeur.

En clair, Chrome ne se contente plus de refuser uBlock Origin classique dans ses versions récentes, il se débarrasse progressivement des restes techniques qui permettaient encore de le faire fonctionner malgré tout. Et forcément, si ces restes disparaissent, les astuces qui s’appuyaient dessus ne peuvent plus produire grand-chose.