À son tour, Opera défie Google et conservera uBlock Origin

En annonçant la version finale de son navigateur Opera One R2, l'équipe de développement souligne qu'elle prendra toujours en charge les extensions de type Manifest V2. Cette plateforme autorise notamment les bloqueurs de publicité à filtrer les éléments d'une page web de manière plus précise. Or Google ne voit pas vraiment d'un bon œil ces adblockers. Pour cette raison, la firme californienne introduit plusieurs limitations au sein de Manifest V3.

Précédemment, Brave expliquait que son engagement sur la vie privée restait important et que le navigateur continuerait de prendre en charge Manifest V2. Dans un communiqué, Opera Software annonce une initiative similaire :