L'étude de Karlo Lukic et Lazaros Papadopoulos, publiée dans la revue à comité de lecture Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, compare méthodiquement les performances des extensions sous les deux architectures. Leur constat est sans appel : aucune différence statistiquement significative n'apparaît dans la capacité à bloquer publicités et trackers entre Manifest V2 et V3. Mieux encore, les extensions MV3 bloquent en moyenne 1,8 script de tracking supplémentaire par site web visité.

Ce résultat détonne après des mois de complaintes dans la communauté des développeurs. Le remplacement de l'API « webRequest » synchrone par « declarativeNetRequest » asynchrone avait été présenté comme une castration technique. Cette nouvelle interface limite effectivement la flexibilité des extensions, qui doivent désormais soumettre des listes de règles prédéfinies au lieu d'intercepter et modifier le trafic réseau à la volée. Pourtant, dans les faits, les développeurs semblent avoir contourné ces restrictions sans perte d'efficacité mesurable.