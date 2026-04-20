La validation d'une extension sur le Chrome Web Store repose sur une combinaison d'analyses automatisées et de révisions humaines. En théorie, Google inspecte le code soumis par le développeur. En pratique, avec plus de 120 000 extensions actives hébergées, il est impossible de les passer toutes au crible avec la même rigueur.

La procédure prend entre 24 heures et trois jours ouvrés. Pour faciliter cet examen, Google interdit l'obfuscation, c'est-à-dire de rendre le code source intentionnellement difficile. Mais la "minification" reste autorisée : elle compresse le code sans le masquer, tout en rendant son analyse plus laborieuse.

Surtout, la validation ne couvre que la version initiale de l'extension. Les mises à jour publiées ultérieurement ne font pas systématiquement l'objet du même niveau de contrôle. Et c'est précisément là que les acteurs malveillants ont trouvé leur principal point d'entrée.