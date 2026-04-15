Dans le détail, les extensions repérées par les équipes de Socket faisaient bien ce qu’elles promettaient, tout en s’intégrant assez profondément à Chrome pour injecter du code dans les pages web visitées, intercepter ou modifier des requêtes, dialoguer avec un serveur distant et parfois même agir dès le lancement du navigateur, sans que l’utilisateur ou l’utilisatrice n’ouvre quoi que ce soit.

Cette implantation leur donnait une marge d’action bien plus large qu’il n’y paraissait. Elles pouvaient ainsi supprimer des en-têtes de sécurité sur des sites ciblés avant même le chargement complet des pages, embarquer une porte dérobée capable de récupérer une URL à ouvrir à distance, faire transiter les contenus soumis à traduction par les serveurs des opérateurs ou encore réinjecter dans leur propre interface du contenu fourni par cette même infrastructure.

Une partie de ces extensions récupérait aussi des données d’identité associées à un compte Google au moment de la connexion, notamment l’adresse mail, le nom, la photo de profil et l’identifiant stable du compte. D’autres siphonnaient les sessions web Telegram à intervalles réguliers, ce qui suffisait à ouvrir l’accès aux messages, aux contacts et aux comptes liés, sans mot de passe ni code de double authentification. À cela s’ajoutaient des ouvertures forcées de pages web, des injections de contenu dans les sites visités et, plus généralement, une collecte de données sans rapport avec la fonction affichée par l’extension.

Bref, pas juste des extensions trop gourmandes, mais de vrais petits postes d’observation branchés en permanence sur le navigateur.