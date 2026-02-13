Pour Chrome, Google valide et recommande toujours des extensions IA vérolées

Les extensions n'implémentent aucune fonction IA localement. Elles affichent une interface en plein écran via une iframe qui charge du contenu depuis un serveur distant contrôlé par les attaquants. Cette technique permet aux opérateurs de modifier le comportement de l'extension sans pousser de mise à jour, et donc en contournant à chaque fois les dispositifs de sécurité du Chrome Web Store.

L'extension extrait le contenu des pages visitées grâce à la bibliothèque Readability de Mozilla. Le texte, les titres et les métadonnées sont transmis au serveur distant, y compris sur des pages authentifiées ou internes. Quinze extensions ciblent spécifiquement Gmail avec un script dédié qui s'exécute dès le chargement de la messagerie. Ce module injecte des éléments d'interface et accède au DOM, la représentation technique de la page Gmail dans le navigateur, pour extraire le texte des emails via .textContent, une méthode qui copie le contenu brut affiché à l'écran. Les fils de discussion et les brouillons sont ensuite transmis vers l'infrastructure des attaquants.