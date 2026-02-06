Plus de la moitié des extensions IA étudiées collectent au moins un type de données, et près d’un tiers récupèrent des informations identifiantes comme le nom ou les coordonnées. Au total, ces modules affichent environ 115,5 millions de téléchargements, autant de navigateurs où des fragments de vie numérique peuvent potentiellement remonter vers des serveurs tiers.

L’analyse repose sur trois briques : les permissions techniques demandées (accès aux pages, aux onglets, aux frappes du clavier), les types de données que les développeurs déclarent collecter sur le Chrome Web Store, et des scores internes d’impact et de probabilité de risque. Incogni combine ces éléments dans un score global en doublant le poids des données collectées et des permissions sensibles, car ce sont elles qui exposent le plus la vie privée.