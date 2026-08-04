De grandes manoeuvres semblent se préparer du côté de TF1. La première chaîne réfléchirait en effet à larguer sa division production, dans l'optique de se concentrer plus sur le streaming.
Depuis quelques années, la plus grande chaîne de télévision française, TF1, se tourne de plus en plus vers le secteur du streaming, avec sa plateforme TF1+. L'objectif de la chaîne historique est en effet de devenir un géant du streaming français, concurrent direct de YouTube. Une stratégie qui va devoir possiblement passer par la cession d'une filiale importante du groupe, selon de nouvelles informations.
TF1 pourrait céder Studio TF1
Quel sera l'aspect de TF1 à l'avenir ? Si l'on en croit cette information de Reuters, le futur ne se trouve plus du côté de la production, mais bien du streaming, avec la plateforme TF1+. En effet, le groupe aurait sollicité la banque Rothschild pour céder sa filiale production.
Le projet de vente de Studio TF1 (ex-Newen Studios) n'en est qu'à ses débuts, mais s'il aboutissait, la transaction pourrait être valorisée à près de 400 millions d'euros. Il faut dire que le groupe vit une période un peu compliquée actuellement.
TF1 se met aussi dans une meilleure position pour un éventuel rachat de M6
Ainsi, durant le premier semestre 2026, les revenus publicitaires du groupe ont enregistré un recul assez important, de -8,7%, pour atteindre les 714 millions d'euros. « Le recul de la publicité télévisée a été aggravé par l'incertitude des annonceurs liée au conflit au Moyen-Orient » note par ailleurs Reuters.
Cette potentielle réorganisation pourrait ne pas être seulement une des conséquences du recentrage de TF1 sur le streaming. Avec l'argent de la transaction, la chaîne, qui appartient au groupe Bouygues, se mettrait aussi dans de meilleures dispositions pour acquérir M6, si l'opportunité venait à se présenter.
Pour rappel, TF1 a ce projet dans ses cartons depuis maintenant quelques années, même si le PDG Rodolphe Belmer a indiqué, dans une interview du mois de juin dernier, qu'il n'était pas d'actualité avant 2028.