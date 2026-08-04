Ainsi, durant le premier semestre 2026, les revenus publicitaires du groupe ont enregistré un recul assez important, de -8,7%, pour atteindre les 714 millions d'euros. « Le recul de la publicité télévisée a été aggravé par l'incertitude des annonceurs liée au conflit au Moyen-Orient » note par ailleurs Reuters.

Cette potentielle réorganisation pourrait ne pas être seulement une des conséquences du recentrage de TF1 sur le streaming. Avec l'argent de la transaction, la chaîne, qui appartient au groupe Bouygues, se mettrait aussi dans de meilleures dispositions pour acquérir M6, si l'opportunité venait à se présenter.

Pour rappel, TF1 a ce projet dans ses cartons depuis maintenant quelques années, même si le PDG Rodolphe Belmer a indiqué, dans une interview du mois de juin dernier, qu'il n'était pas d'actualité avant 2028.