À l’approche de la généralisation de la facturation électronique, une question devient urgente pour les TPE, PME et indépendants : leur logiciel de facturation sera-t-il vraiment prêt pour 2026 ? La réponse ne se limite pas à la création d’un PDF propre ou à l’envoi d’une facture par email. La réforme change le circuit de circulation des factures, avec des plateformes agréées, des formats structurés, des données à transmettre et des statuts à suivre.
Nous vous proposons une méthode simple pour auditer votre outil actuel avant l’échéance : réception des factures fournisseurs, émission dans le bon circuit, compatibilité avec une plateforme agréée, gestion du e-reporting, lien avec la comptabilité et archivage. Pour reprendre les bases du calendrier, des entreprises concernées et des obligations à venir, notre guide consacré à la facturation électronique permet de replacer ce chantier dans son cadre général.
Un logiciel de facturation en ligne n’est pas forcément prêt pour 2026
Utiliser un logiciel de facturation plutôt qu’un fichier Word ou Excel est déjà une bonne base. Cela permet généralement de créer des devis, d’éditer des factures numérotées, de suivre les paiements et de conserver un historique plus propre. Mais cette organisation ne suffit pas, à elle seule, à garantir une compatibilité avec la réforme de la facturation électronique.
La différence tient au rôle que devra jouer le logiciel dans le nouveau circuit. Jusqu’ici, beaucoup d’outils servaient surtout à produire un document conforme et lisible, souvent exporté en PDF puis envoyé au client. Avec la réforme, le logiciel devra s’inscrire dans un environnement plus structuré, capable de transmettre des données, d’échanger avec une plateforme agréée et de suivre le traitement des factures après leur émission ou leur réception.
Il faut donc se méfier des promesses trop générales. Un logiciel peut être moderne, simple à utiliser et parfaitement adapté à la gestion quotidienne d’une petite entreprise, sans être encore prêt pour les obligations de 2026. À l’inverse, un outil moins spectaculaire, mais bien connecté au futur circuit de facturation, peut offrir une transition plus sûre.
Le bon réflexe consiste à dépasser la question “mon logiciel fait-il des factures ?” pour demander : “mon logiciel saura-t-il gérer le parcours complet d’une facture électronique ?” C’est ce parcours qui permet de juger la préparation réelle de l’outil, depuis la réception des factures fournisseurs jusqu’au suivi comptable.
La réception des factures électroniques : le premier test
Le premier point à vérifier n’est pas forcément l’émission des factures clients, mais la réception des factures fournisseurs. À partir de 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques, y compris les TPE, les PME, les indépendants et les micro-entrepreneurs. Un logiciel de facturation prêt pour la réforme doit donc permettre de récupérer ces factures dans le bon circuit, ou au minimum s’intégrer proprement avec la plateforme agréée choisie par l’entreprise.
Ce point est souvent sous-estimé. Une entreprise peut émettre peu de factures, voire travailler avec une organisation très simple, tout en recevant de nombreuses factures fournisseurs : achats de matériel, abonnements logiciels, frais télécoms, prestations externes, loyers, assurances, énergie, transport. Si ces documents arrivent demain dans une plateforme dédiée, le logiciel utilisé aujourd’hui doit permettre de les consulter, les rapprocher de la comptabilité, les classer et les transmettre au cabinet comptable sans recréer une nouvelle couche de saisie manuelle.
La réception ne se limite donc pas à « voir » une facture dans une interface. Il faut regarder ce que le logiciel permet d’en faire :
- identifier le fournisseur ;
- Lire les montants ;
- Récupérer les données utiles ;
- Suivre le statut du document ;
- L’archiver ;
- L’exporter ou le synchroniser avec l’outil comptable.
Pour une petite entreprise, c’est souvent là que se joue le confort d’usage. Un outil officiellement compatible, mais incapable de simplifier le traitement des factures entrantes, peut déplacer le problème au lieu de le résoudre.
Avant 2026, la bonne question à poser à son éditeur est simple : comment les factures fournisseurs arriveront-elles dans mon environnement de travail ? Si la réponse reste floue, si elle suppose de se connecter à plusieurs espaces séparés ou si elle repose encore sur des téléchargements manuels, le logiciel n’est peut-être pas aussi prêt que son éditeur le laisse entendre.
L’émission des factures : vérifier le bon circuit
Après la réception, le deuxième test porte sur l’émission des factures clients. Un logiciel prêt pour 2026 ne doit pas seulement permettre de créer une facture conforme sur le plan visuel. Il doit aussi être capable de l’envoyer dans le bon circuit, via une plateforme agréée, avec les données attendues et dans un format exploitable par les systèmes de l’administration, des plateformes et des entreprises destinataires.
Cette différence est essentielle. Aujourd’hui, beaucoup de TPE et de PME travaillent encore avec un schéma simple : une facture est créée dans un logiciel, exportée en PDF, puis envoyée par e-mail au client. Avec la réforme, ce mode de transmission ne suffira plus pour les opérations concernées entre professionnels français assujettis à la TVA. Le logiciel devra permettre de transmettre la facture à travers une plateforme agréée, directement ou par l’intermédiaire d’un service connecté.
Il faut donc vérifier comment l’outil identifie le client, qualifie l’opération et prépare les données nécessaires à l’envoi. Une facture destinée à une entreprise française ne suivra pas toujours le même traitement qu’une facture adressée à un particulier ou à un client étranger. Le logiciel doit aider à distinguer ces cas, sans obliger l’entreprise à refaire toute l’analyse manuellement à chaque émission.
La question du routage devient également centrale. Pour que la facture arrive au bon destinataire, l’outil devra s’appuyer sur les informations nécessaires à l’identification de l’entreprise cliente et de sa plateforme de réception. Si l’éditeur annonce une compatibilité avec la réforme, il doit être capable d’expliquer comment cette transmission fonctionnera concrètement : depuis quelle interface, avec quelle plateforme, sous quel format et avec quel retour d’information en cas d’erreur.
Plateforme agréée ou simple logiciel compatible : ce que l’éditeur doit clarifier
Un logiciel de facturation peut être utile au quotidien sans être lui-même une plateforme agréée. C’est un point important à comprendre avant de juger si son outil est prêt pour 2026. Dans le nouveau dispositif, les factures électroniques devront transiter par une plateforme agréée. Certains éditeurs choisiront d’obtenir cet agrément, d’autres préféreront connecter leur logiciel à une plateforme partenaire ou proposer un module intégré à leur offre existante.
Pour l’entreprise, la différence n’est pas seulement technique. Elle détermine le parcours réel de la facture : depuis quel écran elle sera envoyée, où les factures fournisseurs seront reçues, comment les statuts remonteront dans le logiciel et quelles données seront transmises automatiquement. Une promesse vague de compatibilité ne suffit donc pas. L’éditeur doit pouvoir expliquer le schéma prévu, les services inclus et les éventuelles actions à réaliser côté client.
Il faut aussi vérifier le calendrier. Un logiciel peut annoncer qu’il sera compatible avec la réforme, mais sans préciser si la connexion à une plateforme agréée est déjà disponible, en cours de développement ou simplement prévue avant l’échéance. Pour une TPE ou une PME, cette nuance compte : attendre une mise à jour sans visibilité peut créer un risque, surtout si le logiciel structure déjà les devis, les factures, les relances et les exports comptables.
La bonne approche consiste à demander des réponses concrètes :
- Quelle plateforme sera utilisée ?
- La réception et l’émission seront-elles gérées dans la même interface ?
- Le e-reporting est-il prévu ?
- Les statuts de facture remonteront-ils automatiquement ?
- Le service sera-t-il inclus dans l’abonnement actuel ou facturé en supplément ?
Un éditeur capable de répondre clairement à ces questions donne déjà un signal plus rassurant qu’un simple badge “compatible 2026” affiché sur une page commerciale.
Données, formats et mentions obligatoires : les points à contrôler
Un logiciel peut être connecté au bon circuit sans pour autant garantir une transition fluide. La qualité des données reste un point décisif. Si les fiches clients sont incomplètes, si les numéros SIREN ou SIRET manquent, si les adresses ne sont pas à jour ou si les informations de TVA sont mal renseignées, l’émission des factures électroniques risque de générer des erreurs, des rejets ou des traitements manuels supplémentaires.
Avant 2026, il faut donc regarder la base de données autant que le logiciel lui-même. L’outil permet-il de renseigner proprement le statut du client, son pays, son numéro de TVA intracommunautaire, son identifiant d’entreprise et les informations nécessaires au routage de la facture ? Peut-il distinguer facilement un client professionnel français, un particulier, une entreprise étrangère ou une opération relevant d’un traitement fiscal spécifique ? Ces éléments conditionnent directement le bon traitement de la facture.
La question des formats doit aussi être clarifiée avec l’éditeur. La réforme repose sur des données structurées, pas sur un simple document lisible à l’œil nu. Le logiciel doit donc être capable de produire ou de transmettre les informations dans les formats attendus par les plateformes agréées, tout en conservant une facture compréhensible pour l’entreprise et son client. Pour l’utilisateur, l’enjeu n’est pas de maîtriser les formats techniques, mais de savoir si son outil les gère sans bricolage.
Les mentions obligatoires méritent enfin une vérification précise. Certaines informations figurent déjà sur les factures actuelles, mais elles ne sont pas toujours correctement paramétrées dans les modèles. Un logiciel prêt pour la réforme doit aider à fiabiliser ces champs, éviter les oublis récurrents et limiter les corrections après émission. C’est souvent un bon révélateur de maturité : un outil qui laisse tout reposer sur la saisie libre de l’utilisateur risque de montrer ses limites lorsque les contrôles deviendront plus structurés.
E-reporting : le point à ne pas oublier
La facturation électronique entre entreprises françaises ne couvre pas toutes les situations. Une entreprise peut utiliser un logiciel prêt pour l’émission de factures B2B en France, tout en restant mal équipée pour les opérations qui relèvent du e-reporting. C’est notamment le cas des ventes à des particuliers, de certaines transactions avec des clients ou fournisseurs étrangers, ou encore des opérations pour lesquelles des données de paiement doivent être transmises.
Ce point mérite une vérification spécifique, car il concerne des profils très variés : commerçants, artisans, indépendants, e-commerçants, prestataires de services, petites structures qui travaillent avec l’étranger ou entreprises qui facturent à la fois des professionnels et des particuliers. Le logiciel doit pouvoir distinguer ces flux sans tout mélanger avec la facturation électronique B2B classique.
Concrètement, il faut savoir si l’outil permettra de remonter les bonnes données, au bon moment, via le bon canal. Montants, dates, taux de TVA, nature de l’opération, encaissements éventuels : ces informations existent souvent déjà dans le logiciel, mais encore faut-il qu’elles soient structurées, exploitables et transmissibles dans le cadre prévu par la réforme.
C’est aussi une bonne raison de ne pas se contenter d’une réponse générale de l’éditeur sur la “compatibilité 2026”. Une solution peut être rassurante sur la facture électronique, mais beaucoup moins claire sur le e-reporting. Pour comprendre précisément les entreprises concernées, les opérations visées et les données à transmettre, notre guide consacré au e-reporting détaille ce volet à part entière de la réforme.
Suivi des statuts, rejets et litiges
Un logiciel prêt pour la réforme ne doit pas seulement envoyer ou recevoir des factures. Il doit aussi permettre de suivre leur cycle de vie. Une facture électronique peut être déposée, transmise, reçue, rejetée, acceptée, mise en litige ou payée. Ces statuts deviennent importants, car ils donnent une visibilité sur l’avancement réel du traitement et évitent de travailler à l’aveugle une fois la facture sortie du logiciel.
Pour une TPE ou une PME, ce suivi peut avoir un impact très concret sur la trésorerie. Si une facture est rejetée pour une donnée manquante, une erreur de destinataire ou un problème de format, l’entreprise doit pouvoir l’identifier rapidement et corriger le tir. Sans remontée claire dans l’interface, le risque est de découvrir le blocage trop tard, au moment d’une relance client ou d’un rapprochement comptable.
Le même enjeu existe côté factures fournisseurs. Un bon outil doit aider à savoir ce qui a été reçu, ce qui reste à valider, ce qui a été contesté et ce qui peut être transmis à la comptabilité. Cette visibilité limite les oublis, les doublons et les échanges dispersés entre la boîte mail, la plateforme, le logiciel de facturation et le cabinet comptable.
Avant de considérer un logiciel comme prêt, il faut donc vérifier la manière dont ces statuts seront affichés et exploités. L’utilisateur pourra-t-il voir l’état d’une facture depuis son tableau de bord habituel ? Recevra-t-il une alerte en cas de rejet ou de litige ? Les statuts pourront-ils alimenter les relances, le suivi des paiements ou les exports comptables ? C’est souvent à ce niveau que la compatibilité annoncée devient réellement utile au quotidien.
Comptabilité, expert-comptable et archivage
Un logiciel prêt pour 2026 doit aussi s’insérer correctement dans l’organisation comptable de l’entreprise. La facture électronique ne s’arrête pas au moment où elle est envoyée ou reçue. Elle doit ensuite être validée, payée, classée, rapprochée des écritures comptables et conservée dans des conditions adaptées. Si le logiciel ne communique pas correctement avec l’outil comptable ou avec le cabinet de l’entreprise, la réforme peut créer de nouvelles frictions au lieu de simplifier le suivi administratif.
Le sujet est particulièrement sensible pour les TPE et PME qui délèguent tout ou partie de leur comptabilité. Beaucoup transmettent encore leurs factures en fin de mois, par email, via un dossier partagé ou depuis un export généré par leur logiciel. Avec la réforme, il faut vérifier si ces habitudes pourront continuer, évoluer ou être remplacées par un flux plus automatisé. Le cabinet comptable doit pouvoir récupérer les bonnes pièces, les bonnes données et les bons statuts sans multiplier les ressaisies.
L’archivage mérite aussi une attention spécifique. Un logiciel peut permettre de consulter une facture sans garantir que l’entreprise dispose d’un classement clair, durable et exploitable en cas de contrôle, de litige ou de changement d’outil. Il faut donc regarder comment les factures seront conservées, comment elles pourront être retrouvées et si les exports restent accessibles dans le temps.
Avant de trancher sur son logiciel, il est utile d’associer son expert-comptable au diagnostic. Quels formats attend-il ? Avec quelles plateformes ou solutions travaille-t-il déjà ? Les exports actuels resteront-ils suffisants ? Pour préparer plus largement son organisation, ses données et ses échanges avec son cabinet comptable, notre guide consacré à la facturation électronique pour les TPE et PME détaille les étapes à anticiper avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Les questions à poser à son éditeur avant 2026
Avant de changer de logiciel ou d’attendre une mise à jour, le plus utile est souvent de demander une feuille de route claire à son éditeur. Une formule générale comme “compatible facturation électronique” ne suffit pas. L’entreprise doit comprendre ce qui sera réellement disponible dans son offre, à quelle date, avec quelle plateforme agréée et dans quelles conditions tarifaires.
Les premières questions doivent porter sur le circuit de facturation. Le logiciel permettra-t-il de recevoir et d’émettre des factures électroniques depuis la même interface ? Quelle plateforme agréée sera utilisée ? La connexion sera-t-elle native, proposée via un partenaire ou dépendante d’un module complémentaire ? Les factures fournisseurs remonteront-elles automatiquement dans l’outil ou faudra-t-il les récupérer ailleurs ?
Il faut ensuite interroger l’éditeur sur les fonctions concrètes : formats pris en charge, gestion du e-reporting, suivi des statuts, alertes en cas de rejet, mise à jour des mentions obligatoires, nettoyage des données clients, exports comptables, archivage et accompagnement à la migration. Ces points permettent de distinguer une vraie préparation de la réforme d’une simple annonce marketing.
La question du coût ne doit pas être laissée de côté. Certaines fonctionnalités pourront être incluses dans l’abonnement actuel, tandis que d’autres seront proposées sous forme d’option, de module ou de service facturé à l’usage. Pour une petite entreprise, cette clarification est importante : un logiciel techniquement compatible peut devenir moins intéressant si la réception, l’émission, le e-reporting ou l’archivage entraînent des frais additionnels mal anticipés.
Une réponse rassurante doit être précise. L’éditeur doit pouvoir expliquer le parcours d’une facture, les actions à réaliser par l’utilisateur, les limites éventuelles de son offre et le calendrier de déploiement. À l’inverse, si les réponses restent floues à quelques mois de l’échéance, il faut commencer à comparer d’autres solutions ou prévoir un plan de secours avec son expert-comptable.
Faut-il changer de logiciel ou attendre une mise à jour ?
Il n’est pas toujours nécessaire de changer de logiciel avant 2026. Un éditeur sérieux, déjà engagé sur la réforme, capable d’indiquer sa plateforme partenaire, son calendrier de mise à jour et les fonctions incluses dans l’offre peut permettre à l’entreprise de conserver ses habitudes. Dans ce cas, le plus important est de suivre la feuille de route, tester les nouvelles fonctions dès qu’elles seront disponibles et vérifier que les données internes sont suffisamment propres pour basculer sans blocage.
À l’inverse, certains signaux doivent alerter. Un logiciel ancien, peu maintenu, sans communication claire sur la facturation électronique ou encore limité à la création de PDF risque de devenir insuffisant. C’est aussi le cas des entreprises qui facturent encore avec Word, Excel ou un modèle manuel. Même si cette organisation peut sembler simple aujourd’hui, elle laisse peu de marge face aux exigences de réception, d’émission, de transmission des données et de suivi des statuts.
Entre ces deux situations, une voie intermédiaire existe. Certaines entreprises pourront conserver leur logiciel métier tout en s’appuyant sur une plateforme agréée ou sur une solution complémentaire pour couvrir les obligations de la réforme. Ce scénario peut convenir lorsque l’outil actuel reste indispensable à l’activité, mais qu’il n’a pas vocation à gérer seul tout le circuit de facturation électronique.
La décision doit donc partir des usages réels : volume de factures, part de clients professionnels français, ventes à des particuliers, opérations internationales, rôle du cabinet comptable, niveau d’automatisation attendu et coût des options proposées par l’éditeur. Si l’outil actuel ne répond pas clairement à ces critères, notre comparatif des meilleurs logiciels de facturation électronique permet d’identifier les solutions les plus adaptées selon le profil de l’entreprise et son organisation comptable.
Checklist : les signes qu’un logiciel est vraiment prêt
|Point à vérifier
|Ce que le logiciel doit permettre
|Signal d’alerte
|Réception des factures électroniques
|Récupérer les factures fournisseurs via une plateforme agréée ou une connexion intégrée, puis les consulter, les classer et les transmettre à la comptabilité.
|L’éditeur parle surtout d’émission, sans expliquer clairement comment les factures fournisseurs arriveront dans l’outil.
|Émission des factures clients
|Envoyer les factures concernées dans le bon circuit, avec les données attendues et un format exploitable.
|Le logiciel se limite encore à la génération de PDF envoyés par email.
|Plateforme agréée
|Identifier la plateforme utilisée, le mode de connexion et les services inclus.
|La compatibilité est annoncée, mais sans nom de plateforme, calendrier précis ou parcours utilisateur détaillé.
|Données clients
|Renseigner proprement les informations utiles : SIREN, SIRET, TVA, pays, statut du client, coordonnées et informations de routage.
|Les fiches clients sont très libres, incomplètes ou difficiles à contrôler avant l’émission.
|Formats et mentions
|Gérer les formats attendus et fiabiliser les mentions obligatoires sur les factures.
|Les modèles reposent surtout sur de la saisie manuelle, sans contrôle ni aide au paramétrage.
|E-reporting
|Distinguer les opérations B2B françaises, les ventes à des particuliers et certaines opérations internationales.
|L’éditeur parle uniquement de facturation électronique, sans expliquer la gestion du e-reporting.
|Suivi des statuts
|Afficher les factures déposées, transmises, reçues, rejetées, acceptées, mises en litige ou payées.
|L’utilisateur doit vérifier l’état des factures dans une autre interface ou attendre un retour manuel.
|Comptabilité
|Exporter ou synchroniser les factures, les statuts et les données utiles avec l’outil comptable ou le cabinet.
|La réforme oblige à multiplier les ressaisies, téléchargements ou échanges par email.
|Archivage
|Retrouver les factures, les données associées et les exports dans le temps.
|L’outil permet de consulter les documents, mais ne précise pas clairement les conditions de conservation et de récupération.
|Coût et calendrier
|Connaître les fonctions incluses, les options payantes, les dates de disponibilité et les éventuelles étapes de migration.
|Les réponses commerciales restent vagues, ou les fonctions essentielles sont renvoyées à une mise à jour non datée.
Un logiciel réellement prêt ne se reconnaît donc pas seulement à une mention “compatible 2026”. Il doit donner de la visibilité sur le parcours complet de la facture, depuis sa création ou sa réception jusqu’à son traitement comptable. Plus l’éditeur est capable de documenter ce parcours, plus l’entreprise peut aborder la réforme avec une organisation claire et des risques limités.