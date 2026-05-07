Utiliser un logiciel de facturation plutôt qu’un fichier Word ou Excel est déjà une bonne base. Cela permet généralement de créer des devis, d’éditer des factures numérotées, de suivre les paiements et de conserver un historique plus propre. Mais cette organisation ne suffit pas, à elle seule, à garantir une compatibilité avec la réforme de la facturation électronique.

La différence tient au rôle que devra jouer le logiciel dans le nouveau circuit. Jusqu’ici, beaucoup d’outils servaient surtout à produire un document conforme et lisible, souvent exporté en PDF puis envoyé au client. Avec la réforme, le logiciel devra s’inscrire dans un environnement plus structuré, capable de transmettre des données, d’échanger avec une plateforme agréée et de suivre le traitement des factures après leur émission ou leur réception.

Il faut donc se méfier des promesses trop générales. Un logiciel peut être moderne, simple à utiliser et parfaitement adapté à la gestion quotidienne d’une petite entreprise, sans être encore prêt pour les obligations de 2026. À l’inverse, un outil moins spectaculaire, mais bien connecté au futur circuit de facturation, peut offrir une transition plus sûre.

Le bon réflexe consiste à dépasser la question “mon logiciel fait-il des factures ?” pour demander : “mon logiciel saura-t-il gérer le parcours complet d’une facture électronique ?” C’est ce parcours qui permet de juger la préparation réelle de l’outil, depuis la réception des factures fournisseurs jusqu’au suivi comptable.