La réforme de la facturation électronique est souvent résumée à une idée simple : les entreprises devront progressivement abandonner les factures PDF envoyées par email pour passer par des plateformes agréées. Cette vision n’est pas fausse, mais elle reste incomplète. En parallèle de la facturation électronique entre professionnels français, un autre dispositif va prendre une place importante dans les obligations des entreprises : le e-reporting.
Le sujet est moins visible, parce qu’il ne se traduit pas toujours par l’envoi d’une facture électronique au sens strict. Pourtant, il peut concerner de nombreuses TPE, PME, micro-entreprises, activités de commerce, sites e-commerce ou entreprises de services. Dès qu’une opération sort du cadre classique de la facture entre deux entreprises françaises assujetties à la TVA, il faut se poser la question du e-reporting. C’est notamment le cas des ventes à des particuliers, de certaines transactions avec l’étranger ou de flux pour lesquels l’administration fiscale attend des données de transaction, voire des données de paiement.
L’enjeu n’est donc pas seulement technique. Pour une petite entreprise, comprendre le e-reporting revient à mieux lire sa propre activité : à qui vend-elle, dans quel pays, avec quel outil, sous quel régime de TVA et avec quelles données disponibles ? Une structure qui émet peu de factures peut tout de même être concernée si elle vend à des particuliers. À l’inverse, une entreprise déjà équipée d’un logiciel de facturation devra vérifier que son outil ne se limite pas aux factures B2B françaises, mais sait aussi gérer les flux soumis au e-reporting.
Ce papier vise donc à remettre le sujet à plat. Définition, entreprises concernées, opérations à déclarer, données transmises, calendrier et préparation : l’objectif est de comprendre précisément ce que le e-reporting change, sans le confondre avec la facturation électronique, et sans attendre 2026 ou 2027 pour découvrir que les outils en place ne couvrent pas tous les cas d’usage.
Qu’est-ce que le e-reporting ?
Le e-reporting désigne la transmission à l’administration fiscale de données liées à certaines opérations réalisées par une entreprise. Contrairement à une facture électronique, il ne s’agit pas toujours de faire circuler une facture complète entre un vendeur et son client. L’e-reporting consiste plutôt à faire remonter des informations structurées sur des transactions qui ne sont pas couvertes par la facturation électronique entre entreprises françaises.
Cette distinction est essentielle. La réforme ne cherche pas seulement à moderniser le format des factures B2B. Elle vise aussi à donner à l’administration une vision plus complète des opérations soumises à la TVA ou entrant dans son champ de contrôle. Or, toutes les opérations d’une entreprise ne prennent pas la forme d’une facture électronique adressée à une autre entreprise française. Une vente à un particulier, une prestation facturée à un client étranger ou une opération réalisée via un outil de caisse peuvent suivre un autre circuit commercial, tout en devant être déclarées sous forme de données.
Le e-reporting sert précisément à couvrir ces situations. L’entreprise ne transmet pas nécessairement le document commercial remis au client, mais des informations extraites de l’opération : nature de la transaction, montant, date, catégorie de client, éléments liés à la TVA ou, dans certains cas, données de paiement. Ce sont ces données qui permettent à l’administration fiscale de suivre les flux qui échappent au périmètre strict de la facturation électronique entre professionnels français.
Pour une TPE ou une PME, le sujet peut paraître technique, mais il devient beaucoup plus concret lorsqu’on regarde les flux du quotidien. Un commerçant qui encaisse des particuliers, un e-commerçant qui vend en France et à l’étranger, un freelance qui travaille avec des clients hors de France ou une entreprise de services qui mélange B2B français et B2C peuvent être concernés à des degrés différents.
Le e-reporting oblige donc à dépasser la simple question « ai-je un logiciel de facturation ? » pour poser une question plus large : quelles opérations mon entreprise réalise-t-elle, et lesquelles devront être remontées à l’administration ?
E-reporting et facturation électronique : quelle différence ?
La facturation électronique et le e-reporting avancent ensemble dans la réforme, mais ils ne répondent pas au même besoin. La facturation électronique organise la circulation des factures entre entreprises assujetties à la TVA établies en France. Le e-reporting, lui, sert à transmettre à l’administration fiscale des données sur des opérations qui ne passent pas par ce circuit B2B domestique.
La différence peut se résumer ainsi :
- Avec la facturation électronique, une facture structurée circule entre deux entreprises françaises via une plateforme agréée.
- Avec le e-reporting, l’entreprise transmet des données à l’administration sur des transactions qui ne relèvent pas de cet échange de factures électroniques.
Dans les deux cas, les informations deviennent plus structurées, plus traçables et plus facilement exploitables, mais le point de départ n’est pas le même.
Prenons un cas simple : une PME française qui facture une autre entreprise française assujettie à la TVA entre dans le champ de la facturation électronique. La facture devra être émise, transmise et reçue via le nouveau circuit prévu par la réforme. En revanche, si cette même PME vend une prestation à un particulier, la logique change : le client final n’a pas vocation à recevoir une facture électronique via une plateforme. L’entreprise pourra pourtant devoir transmettre certaines données de l’opération à l’administration fiscale. C’est là que le e-reporting intervient.
Le même raisonnement vaut pour une partie des opérations internationales. Une facture adressée à un client professionnel étranger ne suit pas le même circuit qu’une facture B2B entre deux entreprises françaises. L’opération peut donc relever du e-reporting, même si l’entreprise dispose déjà d’un logiciel de facturation. C’est un point important : être équipé pour émettre des factures ne suffit pas toujours à couvrir toutes les obligations liées à la réforme.
Cette distinction impose aux entreprises de raisonner par flux plutôt que par outil. Il ne suffit pas de se demander si l’on émet des factures, mais à qui elles sont destinées, où le client est établi, quel type d’opération est réalisé et si la transaction entre dans le champ de la facturation électronique ou du e-reporting. Une même entreprise peut donc se retrouver avec plusieurs cas de figure :
- Facturation électronique pour ses clients professionnels français ;
- E-reporting pour ses ventes à des particuliers ;
- E-reporting pour certaines opérations réalisées avec l’étranger.
Pour replacer le e-reporting dans l’ensemble de la réforme, nous vous invitons à consulter notre papier « Facturation électronique : calendrier, entreprises concernées, obligations et logiciels » dans lequel nous revenons en détail sur le calendrier, les entreprises concernées, les obligations à venir et les logiciels à anticiper.
Pourquoi cette obligation accompagne la réforme ?
La réforme de la facturation électronique ne pouvait pas se limiter aux seules factures échangées entre entreprises françaises. Ce périmètre aurait laissé de côté une partie importante de l’activité économique : les ventes à des particuliers, certaines opérations internationales ou encore les encaissements réalisés via des outils de caisse et des sites e-commerce.
Le e-reporting vient donc compléter le dispositif. Son objectif est d’éviter que l’administration fiscale ne dispose pas d’une vision structurée des seules factures B2B françaises, alors que de nombreuses opérations restent utiles au suivi de la TVA et à la compréhension de l’activité réelle des entreprises.
Cette obligation n’est donc pas un volet secondaire de la réforme. Pour certaines TPE et PME, notamment celles qui travaillent surtout avec des particuliers, elle peut même devenir plus concrète au quotidien que la facturation électronique elle-même. Un commerce, un site e-commerce ou une activité de services orientée grand public ne transmettra pas toujours des factures électroniques à ses clients, mais pourra devoir faire remonter des données de transaction à l’administration.
L’enjeu consiste donc à identifier les flux concernés avant l’entrée en vigueur du dispositif. Une entreprise ne doit pas seulement vérifier si elle émettra des factures électroniques en 2026 ou 2027, mais aussi si certaines ventes, certains encaissements ou certaines opérations hors de France relèveront du e-reporting.
Quelles entreprises sont concernées par le e-reporting ?
Le e-reporting concerne les entreprises assujetties à la TVA et établies en France lorsqu’elles réalisent des opérations qui ne relèvent pas de la facturation électronique entre professionnels français. La taille de l’entreprise n’est donc pas le critère principal : une TPE, une PME, un indépendant ou un micro-entrepreneur / freelance peut être concerné dès lors que son activité comprend certains flux hors B2B français.
Les cas les plus fréquents concernent les ventes à des particuliers. Un commerce de proximité, un restaurant, un prestataire de services, un site e-commerce ou une activité de vente directe peuvent devoir transmettre des données de transaction à l’administration fiscale, même lorsqu’aucune facture électronique ne circule avec le client final.
Les opérations avec l’étranger doivent aussi être vérifiées. Une entreprise française qui facture une société située hors de France, un freelance qui travaille pour des clients étrangers ou un e-commerçant qui vend à l’international peuvent entrer dans le champ du e-reporting, puisque ces opérations ne correspondent pas à une facture électronique B2B entre deux entreprises françaises.
Les micro-entrepreneurs ne doivent pas écarter le sujet trop vite. Même avec des règles simplifiées ou une franchise en base de TVA, ils restent intégrés à la réforme et doivent vérifier les obligations applicables selon leurs clients, leurs ventes et leurs outils de gestion.
En pratique, la bonne méthode consiste à cartographier les flux avant de choisir un logiciel : clients professionnels français, particuliers, entreprises étrangères, ventes en ligne, encaissements en caisse, abonnements ou prestations ponctuelles. Cette lecture permet de savoir si le e-reporting s’ajoute à la facturation électronique, et dans quelle mesure.
Pour les petites structures, le sujet ne se limite pas au e-reporting. Réception des factures, choix d’un outil, échanges avec l’expert-comptable : notre papier consacré à la facturation électronique pour les TPE et PME « Facturation électronique pour les TPE et PME : comment se préparer » détaille les étapes à anticiper avant 2026 et 2027.
Quelles données devront être reportées ?
Le e-reporting porte sur des données précises, et non sur l’ensemble de l’activité commerciale. Selon les cas, les informations transmises peuvent notamment concerner le montant de l’opération, sa date, le type de client, le traitement de la TVA ou certaines données de paiement.
|Type de donnée
|À quoi cela correspond
|Pourquoi c’est important
|Données d’identification de l’opération
|Date de l’opération, nature de la vente ou de la prestation, catégorie de transaction
|Elles permettent de rattacher l’opération au bon cadre fiscal et de distinguer les flux concernés par le e-reporting.
|Montants de la transaction
|Montant hors taxe, montant toutes taxes comprises, montant de TVA lorsque l’opération y est soumise
|Ces données servent à suivre la valeur de l’opération et son traitement dans la déclaration fiscale.
|Informations liées à la TVA
|Taux appliqué, base taxable, montant de TVA, exonération éventuelle ou régime particulier
|La TVA reste l’un des points centraux du dispositif. Une erreur de taux ou de qualification peut fausser la transmission.
|Catégorie de client
|Particulier, entreprise étrangère, client situé dans l’Union européenne ou hors Union européenne
|Cette information aide à déterminer si l’opération relève du e-reporting plutôt que de la facturation électronique B2B française.
|Données de paiement
|Date d’encaissement, montant payé, état du règlement, paiement total ou partiel
|Elles peuvent être nécessaires dans certains cas, notamment lorsque l’encaissement a une incidence sur l’exigibilité de la TVA.
|Informations issues des outils de vente
|Données provenant d’un logiciel de caisse, d’un site e-commerce, d’un logiciel de facturation ou d’un outil de gestion
|Elles permettent de centraliser les flux qui ne passent pas toujours par une facture électronique classique.
La difficulté ne viendra pas seulement de la liste des données à transmettre. Elle viendra aussi de leur fiabilité. Une adresse client mal renseignée, une mauvaise catégorie de client, un taux de TVA paramétré trop vite ou une séparation floue entre ventes françaises, ventes européennes et ventes hors Union européenne peuvent créer des erreurs en chaîne. Le e-reporting pousse donc les entreprises à mieux structurer leurs données commerciales avant même l’entrée en vigueur complète de la réforme.
Pour les TPE et PME, c’est souvent un changement d’approche. Beaucoup d’organisations fonctionnent encore avec des outils dispersés : devis dans un logiciel, factures en PDF, ventes en ligne dans une solution e-commerce, encaissements dans une caisse, justificatifs transmis au comptable en fin de mois. Le e-reporting suppose que ces données puissent être récupérées, qualifiées et transmises dans un format exploitable. Plus les informations sont éparpillées, plus la préparation devient sensible.
Il faut donc anticiper cette obligation comme un sujet de données autant que comme un sujet de conformité. Avant de se demander quelle plateforme utilisera l’entreprise, il faut vérifier si les informations nécessaires existent déjà, si elles sont correctement renseignées et si elles peuvent être transmises sans retraitement manuel permanent. C’est ce travail de fond qui permettra d’éviter de découvrir trop tard que l’outil utilisé produit des factures, mais ne prépare pas correctement les données attendues pour le e-reporting.
Comment transmettre les données de e-reporting ?
Le e-reporting ne se gérera pas à part, dans un fichier envoyé manuellement à l’administration à chaque opération. Les données devront transiter par le circuit prévu par la réforme, avec un rôle central donné aux plateformes agréées. Pour l’entreprise, l’enjeu sera donc de disposer d’un outil capable de collecter les bonnes informations, de les structurer correctement, puis de les transmettre dans le format attendu.
Dans la plupart des cas, l’entreprise ne dialoguera pas directement avec l’administration fiscale pour chaque transaction. Elle s’appuiera sur son environnement logiciel : plateforme agréée, logiciel de facturation, logiciel de caisse, solution e-commerce, outil de gestion commerciale ou connecteur mis en place par son éditeur. C’est cet écosystème qui devra permettre de faire remonter les données concernées par le e-reporting.
Cette étape peut sembler technique, mais elle pose une question très concrète : l’outil actuellement utilisé sait-il gérer tous les flux de l’entreprise ? Un logiciel peut être suffisant pour créer des devis et des factures en PDF, mais insuffisant pour distinguer correctement les ventes B2B françaises, les ventes à des particuliers, les opérations internationales et les données de paiement à transmettre. La conformité ne dépendra donc pas seulement du nom de la solution utilisée, mais de sa capacité réelle à traiter les cas d’usage de l’entreprise.
Les entreprises équipées d’un logiciel de caisse devront aussi vérifier la manière dont les ventes aux particuliers seront prises en compte. Les commerces, restaurants, activités de services ou points de vente physiques génèrent souvent des volumes de transactions importants, parfois sans facture nominative classique. Les données issues de la caisse devront pouvoir être agrégées, qualifiées et transmises selon les règles prévues. Un mauvais paramétrage des taux de TVA, des catégories de produits ou des modes d’encaissement peut rapidement fragiliser toute la chaîne.
Les sites e-commerce sont dans une situation similaire. Les ventes peuvent venir de France, de l’Union européenne ou de pays tiers. Les clients peuvent être des particuliers ou des professionnels. Les paiements peuvent être gérés par plusieurs prestataires. Dans ce contexte, le e-reporting suppose de bien relier la boutique en ligne, les solutions de paiement, la facturation et la comptabilité. Si ces briques fonctionnent en silo, la préparation risque d’être plus complexe.
Le rôle de l’expert-comptable restera central, mais il ne pourra pas tout corriger en bout de chaîne. Si les données arrivent incomplètes, mal qualifiées ou dispersées entre plusieurs outils, le traitement deviendra plus lourd et plus risqué. L’idéal est donc d’anticiper avec lui les flux à couvrir, les informations nécessaires et les outils qui devront être raccordés. Pour une petite entreprise, cette discussion doit avoir lieu avant le changement de logiciel, pas une fois la réforme entrée en vigueur.
Si votre outil actuel ne couvre pas correctement ces besoins, notre comparatif des meilleurs logiciels de facturation électronique peut vous aider à identifier les solutions adaptées aux obligations prévues en 2026 et 2027.
Le bon choix ne se résumera donc pas à cocher une case “facturation électronique”. Il faudra vérifier la prise en charge du e-reporting, la gestion des ventes B2C, le suivi des opérations internationales, la remontée des données de paiement et la compatibilité avec l’organisation réelle de l’entreprise. Pour les TPE et PME, c’est probablement l’un des points les plus importants de la préparation : choisir un outil qui couvre les flux existants, pas seulement les obligations les plus visibles.