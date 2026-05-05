Le e-reporting ne se gérera pas à part, dans un fichier envoyé manuellement à l’administration à chaque opération. Les données devront transiter par le circuit prévu par la réforme, avec un rôle central donné aux plateformes agréées. Pour l’entreprise, l’enjeu sera donc de disposer d’un outil capable de collecter les bonnes informations, de les structurer correctement, puis de les transmettre dans le format attendu.

Dans la plupart des cas, l’entreprise ne dialoguera pas directement avec l’administration fiscale pour chaque transaction. Elle s’appuiera sur son environnement logiciel : plateforme agréée, logiciel de facturation, logiciel de caisse, solution e-commerce, outil de gestion commerciale ou connecteur mis en place par son éditeur. C’est cet écosystème qui devra permettre de faire remonter les données concernées par le e-reporting.

Cette étape peut sembler technique, mais elle pose une question très concrète : l’outil actuellement utilisé sait-il gérer tous les flux de l’entreprise ? Un logiciel peut être suffisant pour créer des devis et des factures en PDF, mais insuffisant pour distinguer correctement les ventes B2B françaises, les ventes à des particuliers, les opérations internationales et les données de paiement à transmettre. La conformité ne dépendra donc pas seulement du nom de la solution utilisée, mais de sa capacité réelle à traiter les cas d’usage de l’entreprise.

Les entreprises équipées d’un logiciel de caisse devront aussi vérifier la manière dont les ventes aux particuliers seront prises en compte. Les commerces, restaurants, activités de services ou points de vente physiques génèrent souvent des volumes de transactions importants, parfois sans facture nominative classique. Les données issues de la caisse devront pouvoir être agrégées, qualifiées et transmises selon les règles prévues. Un mauvais paramétrage des taux de TVA, des catégories de produits ou des modes d’encaissement peut rapidement fragiliser toute la chaîne.

Les sites e-commerce sont dans une situation similaire. Les ventes peuvent venir de France, de l’Union européenne ou de pays tiers. Les clients peuvent être des particuliers ou des professionnels. Les paiements peuvent être gérés par plusieurs prestataires. Dans ce contexte, le e-reporting suppose de bien relier la boutique en ligne, les solutions de paiement, la facturation et la comptabilité. Si ces briques fonctionnent en silo, la préparation risque d’être plus complexe.

Le rôle de l’expert-comptable restera central, mais il ne pourra pas tout corriger en bout de chaîne. Si les données arrivent incomplètes, mal qualifiées ou dispersées entre plusieurs outils, le traitement deviendra plus lourd et plus risqué. L’idéal est donc d’anticiper avec lui les flux à couvrir, les informations nécessaires et les outils qui devront être raccordés. Pour une petite entreprise, cette discussion doit avoir lieu avant le changement de logiciel, pas une fois la réforme entrée en vigueur.

Si votre outil actuel ne couvre pas correctement ces besoins, notre comparatif des meilleurs logiciels de facturation électronique peut vous aider à identifier les solutions adaptées aux obligations prévues en 2026 et 2027.