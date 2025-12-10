Quelques mots sur le cashback, en tenant compte du fait que la plupart des concurrents du secteur ne proposent pas toujours cette option. Il est donc possible d’obtenir un remboursement sur les dépenses effectuées avec la carte de débit. Des conditions s’appliquent, et le plafond de cashback dépend de votre formule chez Finom. Pas forcément utile pour tous, mais appréciable pour des sociétés avec de grosses dépenses.

Vous pouvez profiter de cashback encore plus important grâce à la carte Prime. Avec cette carte, les limites de cashback sont plus élevées et particulièrement attractives. Un cashback illimité de 1 % et des frais de change à 0 % (jusqu’à un certain montant chaque mois), permettant de rentabiliser plusieurs fois les frais mensuels. Des avantages exclusifs pour les abonnés à des outils d’IA comme ChatGPT, Claude, Perplexity, Lovable, Cursor, Copilot et Replit, avec un remboursement intégral sur le premier mois d’abonnement. Vous bénéficiez également d'un accès lounge et salons d’affaires dans les aéroports ainsi que des eSIM pour les voyages. Un tarif fixe de 9,99 € par mois pour les utilisateurs des plans Basic, Smart, Grow et Pro.