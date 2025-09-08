Comprendre sa fiche de paie relève souvent, ou tout du moins parfois, du parcours du combattant pour les salariés. PayFit, une entreprise française bien connue spécialisée dans la gestion de la paie et des ressources humaines, compte révolutionner ce document administratif. Elle a présenté, ce lundi 8 septembre 2025, la première fiche de paie interactive du marché. Sans surprise, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans le document, pour le rendre enfin accessible – et surtout compréhensible – au plus grand nombre. On vous explique son fonctionnement.