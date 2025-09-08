L'entreprise française PayFit a dévoilé, lundi, la première fiche de paie interactive du marché, cliquable et enrichie par l'intelligence artificielle. La fin du casse-tête français ?
Comprendre sa fiche de paie relève souvent, ou tout du moins parfois, du parcours du combattant pour les salariés. PayFit, une entreprise française bien connue spécialisée dans la gestion de la paie et des ressources humaines, compte révolutionner ce document administratif. Elle a présenté, ce lundi 8 septembre 2025, la première fiche de paie interactive du marché. Sans surprise, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans le document, pour le rendre enfin accessible – et surtout compréhensible – au plus grand nombre. On vous explique son fonctionnement.
Les Français ont du mal avec leurs bulletins de salaire
La France détient un record peu enviable : celui de la complexité mondiale en matière de paie, selon l'Index Mondial de Complexité publié par Alight. Cette réalité se traduit concrètement par des bulletins qui comportent aujourd'hui une cinquantaine de lignes en moyenne, truffés d'acronymes et de termes techniques incompréhensibles pour le commun des mortels, ne nous mentons pas.
Les chiffres du baromètre Ipsos 2025 en disent long d'ailleurs, puisque près de sept salariés sur dix avouent ne pas comprendre totalement leur fiche de paie. Plus troublant encore, 57% se perdent dans le vocabulaire spécialisé utilisé, tandis que 31% sont déstabilisés par le nombre de lignes et les différents montants affichés.
Cette sorte d'incompréhension quasi généralisée pousse logiquement les employés vers leurs services RH, pour obtenir des éclaircissements. Et en effet, 41% des répondants citent ces interlocuteurs comme leur recours privilégié en cas de doute sur leur rémunération, ce qui révèle un véritable déficit de lisibilité du document. On en vient au point important.
Les belles promesses de la fiche de paie interactive
PayFit propose donc quelque chose de nouveau, qui peut se résumer en un bulletin de salaire amélioré, enfin compréhensible et interactif. Son idée est de rendre cliquables toutes les lignes possibles d'un bulletin de paie. Derrière la simplicité apparente se cache une complexité technique impressionnante, puisqu'un bulletin standard de 40 lignes en moyenne peut générer plus de 500 variations, selon le profil du salarié concerné !
L'intelligence artificielle entre ainsi en jeu pour offrir aux usagers des définitions simples et explicites, grâce à son entraînement sur des milliers de contenus spécialisés directement développés par PayFit. Chaque utilisateur peut ainsi consulter instantanément le sens de termes obscurs et plein de nuances comme « maintien employeur », « taux de prélèvement à la source », « congés payés » ou « indemnités journalières » en un simple clic sur la ligne concernée, qui fait apparaître les informations détaillées sur la droite du bulletin.
PayFit mise en tout cas sur son ADN technologique, à savoir le temps réel. Avec 500 mises à jour réglementaires annuelles en moyenne, l'entreprise table aussi sur le low-code et ses intégrations directes avec LégiFrance pour maintenir une information constamment actualisée. PayFit promet que les utilisateurs pourront à terme accéder à des explications ultra-détaillées, rédigées cette fois par de vrais experts humains, dans le but de rendre transparent chaque centime versé.