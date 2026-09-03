Dans l'esprit de beaucoup de dirigeants, la réforme de la facturation électronique se résume à une date : 2027. C'est une lecture incomplète, et potentiellement coûteuse. Le report accordé aux TPE, PME et micro-entreprises ne porte que sur l'émission des factures. L'obligation de réception, elle, s'applique dès le 1er septembre 2026 à toutes les entreprises assujetties à la TVA, sans dérogation ni seuil.

Ce qui change, concrètement, c'est le circuit emprunté par les factures. Un PDF envoyé par e-mail ne constituera plus une facture électronique valable : le document devra transiter sous un format structuré, de type Factur-X, via une plateforme agréée (PA), appellation qui a remplacé celle de plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) en 2025. Chaque entreprise doit en outre être référencée dans l'annuaire central, faute de quoi ses fournisseurs seront tout simplement dans l'incapacité technique de lui adresser une facture. Le choix de la plateforme n'est donc plus une question d'organisation interne, mais un prérequis réglementaire et Tiime figure parmi les solutions habilitées par l'État à émettre, transmettre et recevoir dans ce nouveau cadre.