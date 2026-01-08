En intégrant pleinement les technologies et l'expertise d'Akao, Sage se donne les moyens de devenir le leader incontesté sur ce marché en pleine mutation. « Des millions d'entreprises en France s'adaptent pour se préparer à la réforme de la facturation électronique », rappelle Arnaud Petit, précisant que cette union permet à Sage « de se positionner de manière unique pour accompagner les entreprises dans cette transition cruciale, en les aidant à maintenir facilement leur conformité tout en atteignant de nouveaux niveaux d'efficacité, de traçabilité et de croissance ». Reste à savoir si tous les clients d'Akao accepteront le mariage avec une entité britannique, qui douche un brin l'enthousiasme des partisans de la souveraineté numérique.