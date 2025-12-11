Pour Ariane Coulon, une responsable de Skello, « en connectant Skello et PayFit, deux solutions nées en France et portées par la même exigence de simplicité, nous posons les bases d'un modèle RH européen : intelligent, interconnecté et centré sur l'humain. Nous croyons qu'une technologie bien pensée peut transformer profondément la relation entre l'entreprise et ses équipes. » C'est aussi une « une meilleure synchronicité des plannings de temps de travail, des collaborateurs et des bulletins, et du temps rendu aux équipes », insiste Sylvain Grande, directeur produit PayFit.