PayFit et Skello annoncent ce jeudi leur alliance pour automatiser la gestion RH et la paie de leurs clients. Les deux entreprises françaises veulent libérer jusqu'à 15 heures mensuelles aux managers submergés par les tâches administratives
Les managers de restaurant qui passent leurs soirées à croiser plannings et bulletins de paie vont souffler. Ce jeudi 11 décembre, Skello et PayFit, deux pépites françaises de la tech des ressources humaines, officialisent leur rapprochement, comme Clubic a pu l'apprendre en exclusivité. Ensemble, elles visent une synchronisation totale entre la gestion des horaires (Skello) et la paie (PayFit), histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec les ressaisies manuelles, les oublis de primes et les heures supplémentaires qui disparaissent mystérieusement.
Deux solutions françaises qui posent les bases d'un modèle RH européen intelligent
Le tableau est familier pour qui gère des équipes à horaires variables. D'un côté, l'outil de planning avec ses modifications de dernière minute. De l'autre, le logiciel de paie qui réclame sa dose mensuelle de chiffres. Et entre les deux ? Des heures de vérifications croisées, des tableurs Excel bricolés et cette angoisse sourde d'avoir oublié quelque chose qui explosera au moment du versement des salaires.
L'intégration technique mise en place change radicalement la donne. Les effectifs restent désormais à jour automatiquement entre les deux plateformes. Mieux encore, les éléments variables de paie (heures supplémentaires, primes, absences) se génèrent depuis Skello et viennent alimenter directement les bulletins dans PayFit. Le tout de manière sécurisée, sans ressaisie ni risque d'erreur humaine.
Pour Ariane Coulon, une responsable de Skello, « en connectant Skello et PayFit, deux solutions nées en France et portées par la même exigence de simplicité, nous posons les bases d'un modèle RH européen : intelligent, interconnecté et centré sur l'humain. Nous croyons qu'une technologie bien pensée peut transformer profondément la relation entre l'entreprise et ses équipes. » C'est aussi une « une meilleure synchronicité des plannings de temps de travail, des collaborateurs et des bulletins, et du temps rendu aux équipes », insiste Sylvain Grande, directeur produit PayFit.
Un gain de 15 heures mensuelles pour les managers grâce à l'automatisation complète
Les bénéfices ne restent pas théoriques. Si l'on en croit PayFit et Skello, cette fluidité nouvelle se traduit par un gain moyen d'environ 15 heures mensuelles sur la gestion combinée des plannings et de la paie. De quoi enfin se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'accompagnement des équipes et le développement du business. Une demande pressante, puisque près de 70% des clients communs aux deux entreprises réclamaient cette interconnexion.
Sur le terrain, les cas d'usage se multiplient. Un réseau de restaurants ou d'hôtels met fin aux litiges sur les heures supplémentaires mal comptabilisées, par exemple. Une chaîne de magasins sécurise la gestion lors des pics d'activité saisonnière, période critique où les erreurs de paie se multiplient traditionnellement. Et une pharmacie garantit que les remplacements d'urgence respectent bien les contraintes contractuelles avant même l'édition des bulletins.
« Avant Skello et PayFit, la préparation de la paie était très chronophage : nous devions envoyer nos éléments à la comptabilité, attendre les bulletins, puis signaler les erreurs pour qu'elles soient corrigées », rappelle Nicolas Martinet, directeur des opérations chez Pedzouille, client des deux services. Désormis, les informations sur les salariés se synchronisent automatiquement, et il n'est plus nécessaire de faire de double saisie.
L'intégration est d'ores et déjà disponible pour les clients communs des deux solutions. Avec 25 000 entreprises côté Skello et 20 000 côté PayFit, le potentiel de déploiement est considérable.