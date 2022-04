Les meilleurs services pour gérer votre facturation

La version gratuite de ce logiciel est assez limitée et ne permet de gérer que 5 clients. On peut néanmoins créer toutes sortes de factures. L’interface est intuitive et la prise en main est immédiate : on remplit les champs un à un, on approuve et on envoie par mail (on peut aussi télécharger la facture en PDF). Un tableau de bord permet notamment d’avoir un œil sur les paiements, réglés ou en attente.