Avis Henrri (2022) : une solution de facturation gratuite pour les professionnels

Conçu de prime abord pour les TPE et les PME, reconnu pour sa simplicité d'utilisation, le logiciel s'adapte à la plupart des besoins. Les fonctionnalités ne manquent pas : création et personnalisation de devis et de factures, gestion des clients et des produits, suivi des impayés, exports comptables…. On apprécie la possibilité de configurer son tableau de bord comme on le souhaite et celle d'ajouter des options (payantes), si besoin est.