Avis Zervant (2022) : une solution de facturation ultra-simple pour les indépendants

Mais revenons-en au logiciel. Le premier point à noter est qu’il est orienté facturation et non gestion de comptabilité. L’objectif de ce service est, avant tout, d’aider les entrepreneurs à être payés plus rapidement. On peut donc créer des factures, procéder à leur envoi ou les télécharger en PDF, et ce, gratuitement. Il existe également des abonnements premium. On vous en parle un peu plus bas dans cet article.