Qonto mettra fin à Regate d’ici à la fin de l’été, à deux mois de l’échéance du 1ᵉʳ septembre 2026 sur la facturation électronique. Les experts-comptables dénoncent un calendrier serré et une reprise de données à leur charge, pendant que la fintech regroupe ses développements autour d’une plateforme unique.
Les cabinets comptables doivent absorber deux transitions en même temps
Toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être capables de recevoir leurs factures via une plateforme agréée à partir du 1ᵉʳ septembre 2026, première étape du calendrier de la réforme de la facturation électronique, que vous pouvez consulter ci-dessous. Les cabinets qui facturent surtout des particuliers relèvent de l'e-reporting, et les micro-entreprises devront s’y conformer à partir du 1ᵉʳ septembre 2027.
Les cabinets comptables doivent, en parallèle, migrer hors de Regate sans reprise automatique de l’historique des factures clients, des notes de frais et des demandes d’achat. Qonto propose uniquement un téléchargement des données, que chaque cabinet doit ensuite réintégrer lui-même dans le nouvel environnement.
Sollicitée par notre confrère FrenchWeb, Qonto affirme que ce choix résulte d’une volonté de réunir tous les développements dans une plateforme unique, indépendamment du rachat d’ACASI, repris début juillet à la barre du Tribunal de commerce de Paris. Plus de 10 000 cabinets utilisent déjà l’Espace Qontable, mais plusieurs d’entre eux signalent des fonctionnalités encore incomplètes dans ce nouvel environnement.
Pennylane et Indy réunissent banque et comptabilité
Les deux co-fondateurs de Regate ont quitté l’entreprise début 2025 pour lancer une nouvelle structure, Allia. Leur départ a précédé de plusieurs mois l'annonce de la fermeture du logiciel qu’ils avaient créé. Plusieurs cabinets expriment des doutes sur la pérennité des outils rachetés par les grandes plateformes financières.
Le compte professionnel de Qonto compte aujourd’hui plus de 500 000 clients, un socle sur lequel la fintech construit sa comptabilité certifiée et son rachat d’ACASI. Pour Qonto, la fermeture de Regate est une rationalisation de son architecture technique. Mais les cabinets retiennent surtout la disparition d’un outil de production et les coûts opérationnels qui en découlent.