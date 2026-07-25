Toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être capables de recevoir leurs factures via une plateforme agréée à partir du 1ᵉʳ septembre 2026, première étape du calendrier de la réforme de la facturation électronique, que vous pouvez consulter ci-dessous. Les cabinets qui facturent surtout des particuliers relèvent de l'e-reporting, et les micro-entreprises devront s’y conformer à partir du 1ᵉʳ septembre 2027.

Les cabinets comptables doivent, en parallèle, migrer hors de Regate sans reprise automatique de l’historique des factures clients, des notes de frais et des demandes d’achat. Qonto propose uniquement un téléchargement des données, que chaque cabinet doit ensuite réintégrer lui-même dans le nouvel environnement.

Sollicitée par notre confrère FrenchWeb, Qonto affirme que ce choix résulte d’une volonté de réunir tous les développements dans une plateforme unique, indépendamment du rachat d’ACASI, repris début juillet à la barre du Tribunal de commerce de Paris. Plus de 10 000 cabinets utilisent déjà l’Espace Qontable, mais plusieurs d’entre eux signalent des fonctionnalités encore incomplètes dans ce nouvel environnement.