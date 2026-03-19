Bien sûr, aucune néobanque ne va pavoiser sur cette éventualité. Pour autant, c'est certainement une question que beaucoup de prospects doivent se poser avant de passer d'une banque traditionnelle à un compte pro ou une néobanque.

Si la néobanque est un établissement de crédit agréé, comme Revolut Bank UAB, agréée en Lituanie et opérant en France sous passeport européen, vos dépôts sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) de votre pays d'accueil, jusqu'à 100 000 euros par déposant. En pratique, Revolut vous couvre donc jusqu'à 100 000 euros.

Si la néobanque est un établissement de paiement, comme c'est le cas de Qonto, Shine, Indy, Finom ou encore Wallester, les dépôts ne sont pas couverts par le FGDR. En revanche, ces établissements sont légalement tenus de ségréguer les fonds clients : votre argent est conservé sur un compte séparé, distinct des fonds propres de la fintech, généralement dans une banque partenaire solide. Chez Pennylane et Indy, c'est BNP Paribas.

En cas de faillite de la néobanque, vous êtes créancier prioritaire sur ces fonds ségrégués.

La différence, c'est qu'avec un établissement de crédit, la garantie est explicite et plafonnée à 100 000 €, alors qu'avec un établissement de paiement, la protection repose sur la ségrégation et la procédure collective, moins automatique, mais en pratique protectrice si les règles de cantonnement ont été respectées.

Pour conclure, ne conservez pas des montants très élevés en permanence sur un compte de néobanque, surtout si c'est un établissement de paiement. Pour une trésorerie importante, répartissez entre plusieurs établissements ou orientez-vous vers un compte rémunéré auprès d'un établissement de crédit.