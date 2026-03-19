Ouvrir un compte bancaire professionnel en ligne n'a jamais été aussi simple. Mais choisir la bonne solution parmi une dizaine d'acteurs sérieux, c'est une autre affaire. Tarifs, fonctionnalités, compatibilité avec votre statut, qualité du support... chaque critère peut faire basculer votre décision. Voici notre sélection des neuf meilleures banques professionnelles en ligne en 2026.
Notre top 9 des banques pro en ligne en 2026
- 🥇 Pennylane - Le tout en un le plus solide pour une gestion comptable intégrée au compte
- 🥈 Indy - Le plus abouti pour automatiser la comptabilité des indépendants
- 🥉 Finom - Orienté optimisation des dépenses et de la trésorerie au quotidien
- Qonto - La référence pour structurer la gestion financière d’une équipe
- Revolut Business - Le plus performant pour gérer des opérations en devises à l’international
- Wallester - Le spécialiste de la gestion et de l’émission de cartes d’entreprise
- Shine - La simplification de l’administratif des indépendants
- Tide - Le meilleur pour démarrer et utiliser un compte pro sans problème
- Equals Money - L’expert des paiements internationaux complexes et du change sur mesure
Les banques professionnelles en ligne ont profondément changé la manière de gérer son activité au quotidien. Là où une banque traditionnelle se contentait d'héberger un compte et d'éditer des relevés, les nouvelles solutions embarquent aujourd'hui la facturation, la comptabilité, la gestion des notes de frais et le suivi de trésorerie dans une seule interface. Pour ce comparatif, nous avons évalué chaque solution sur ses tarifs réels, la profondeur de ses fonctionnalités, la compatibilité avec les différents statuts juridiques et la qualité de son service client. Voici ce que nous en retenons.
Notre sélection des meilleures banques professionnelles
1. Pennylane - Le tout en un le plus solide pour une gestion comptable intégrée au compte
Pennylane est née en 2019 avec une ambition claire : ne plus obliger les entrepreneurs à jongler entre leur compte bancaire et leur logiciel comptable. Le résultat est une plateforme qui réunit les deux dans un seul outil. C'est ce positionnement qui lui vaut la première place de ce comparatif.
- credit_cardCartes physiques, virtuelles & éphémères
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres + 2 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis, factures & avoirs
Côté tarifs, l'abonnement démarre avec l'offre Basique à 14 € HT par mois pour les indépendants. Il monte à 29 € HT pour les structures entre 1 et 5 salariés, puis à 49 € HT pour celles comptant jusqu'à 15 collaborateurs. Dès l'entrée de gamme, la formule inclut des cartes Mastercard physiques et virtuelles en nombre illimité, des virements SEPA standard et groupés, un module de facturation, et la gestion des achats fournisseurs. Les formules supérieures ajoutent la signature électronique des devis, les prélèvements clients via GoCardless, un prévisionnel de trésorerie et des connexions avec plus de 150 outils tiers. Les fonds sont sécurisés sur un compte ségrégué chez BNP Paribas, ce qui signifie concrètement que votre argent est isolé des fonds propres de Pennylane en cas de défaillance.
Pennylane accepte tous les statuts juridiques : micro-entreprise, SASU, SAS, EURL, SARL et SCI. Son principal point faible reste la montée en gamme tarifaire pour les structures avec salariés, qui peut rapidement dépasser plusieurs centaines d'euros par mois. L'absence de compte rémunéré et de dépôt d'espèces constitue également une limite pour certains profils.
👉 Consultez notre avis complet sur Pennylane
✅ Les points forts de Pennylane
- Compte bancaire et comptabilité réunis dans une seule interface
- IBAN français, tous statuts juridiques acceptés
- Cartes Mastercard physiques et virtuelles illimitées
- Connexion à plus de 150 outils métiers
- Fonds sécurisés chez BNP Paribas
❌ Les points faibles de Pennylane
- Tarif élevé dès qu'on dépasse les 5 salariés
- Pas de compte rémunéré ni de sous-comptes
- Pas de dépôt d'espèces
- Pas de carte premium
2. Indy - Le plus abouti pour automatiser la comptabilité des indépendants
Indy est avant tout connu comme un logiciel de comptabilité pour indépendants. Depuis quelques années, la fintech française a intégré un vrai compte bancaire professionnel à sa plateforme, sur le même principe que Pennylane. Sa particularité ? Proposer une offre entièrement gratuite qui ne ressemble pas à une version dégradée.
- credit_cardCarte physique et virtuelle
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation électronique
L'offre Basic à 0 €/mois comprend un IBAN français, une carte Mastercard physique, une carte virtuelle, et des virements SEPA illimités. Ce dernier point mérite d'être souligné : beaucoup de banques pro plafonnent le nombre de virements dans leurs offres gratuites. Indy ne le fait pas. Les formules Premium ajoutent la comptabilité complète, la déclaration de TVA automatisée, la gestion des notes de frais et le bilan comptable. Le tarif varie selon le statut : 16 €/mois pour une micro-entreprise, 28 €/mois pour une EI en BNC, 59 €/mois pour une société. Les fonds, comme chez Pennylane, sont hébergés chez BNP Paribas. Plus de 80 000 clients utilisent aujourd'hui Indy, avec une note Trustpilot de 4,8/5.
Indy convient parfaitement aux freelances et indépendants qui cherchent un outil simple, gratuit pour commencer, et évolutif. Ses limites sont connues : pas de dépôt d'espèces, pas d'encaissement de chèques, et un plafond de paiement par carte fixé à 10 000 € par mois sur l'offre Basic. Pour une TPE ou une PME, ces contraintes peuvent rapidement devenir bloquantes.
👉 Consultez notre avis complet sur Indy
✅ Les points forts d'Indy
- Offre Basic à 0 €/mois avec virements SEPA illimités
- IBAN français
- Comptabilité et déclarations TVA automatisées dès le Premium
- Note Trustpilot de 4,8/5
- Fonds sécurisés chez BNP Paribas
❌ Les points faibles d'Indy
- Plafond de paiement par carte de 10 000 €/mois sur l'offre gratuite
- Pas de dépôt d'espèces ni d'encaissement de chèques
- Tarif Premium élevé pour les sociétés (59 €/mois)
- Pas de virements instantanés pour l'instant
3. Finom - Orienté optimisation des dépenses et de la trésorerie au quotidien
Finom est une fintech européenne qui a construit son offre autour d'un argument concret : le cashback sur les dépenses professionnelles. C'est rare dans ce secteur, et c'est ce qui la distingue de la majorité de ses concurrents.
- redeemLes offres Pro et Grow pour PME et micro-entreprises en promo à 219 et 234 € HT par mois en paiement annuel
- credit_cardMastercard (Solo, Start, Premium, Corporate)
- account_balancePas de frais de compte
- sentiment_dissatisfiedPas de découvert autorisé
- real_estate_agentPas de crédits disponibles
La plateforme propose quatre formules. L'offre Solo est gratuite, mais réservée aux indépendants, et prélève des commissions sur les virements reçus au-delà de 10 000 € (1% du montant). L'offre Start, à 17 €/mois, inclut deux cartes physiques, deux cartes virtuelles, 100 virements SEPA sortants gratuits et un cashback de 2% sur les dépenses. L'offre Smart (37 €/mois) monte à 10 cartes virtuelles, 50 000 € de virements SEPA gratuits et un cashback de 3%, ce qui la rend potentiellement rentable si vos dépenses par carte sont importantes. L'offre Pro, à 119 €/mois, cible les structures avec des volumes de transactions plus élevés. Finom intègre également un outil de facturation avec suivi des paiements et programmation d'envois automatiques.
Le point faible de l'offre gratuite est réel : les commissions sur les virements entrants peuvent peser pour un indépendant avec beaucoup d'encaissements. Les frais de clôture de compte (3 €) sont anecdotiques, mais méritent d'être signalés. Finom est surtout à son avantage pour les petites structures avec des dépenses régulières par carte, qui profiteront pleinement du cashback.
👉 Consultez notre avis complet sur Finom
✅ Les points forts de Finom
- Cashback jusqu'à 3% sur les dépenses professionnelles
- Outil de facturation avec suivi et paiements programmés
- Offre Solo gratuite pour tester sans engagement
- IBAN français, nombreux statuts acceptés
- Support client réactif
❌ Les points faibles de Finom
- Commissions sur virements reçus dans l'offre Solo
- Frais de clôture de compte (3 €)
- Fonctionnalités comptables moins avancées que Pennylane ou Indy
- Tarif Pro (119 €/mois) élevé pour les petites structures
4. Qonto - La référence pour structurer la gestion financière d’une équipe
Qonto est l'un des acteurs les plus installés du marché des banques pro en ligne en Europe, avec plus de 500 000 clients professionnels et une note de 4,8/5 sur Trustpilot basée sur plus de 50 000 avis. Sa force principale est la polyvalence : six formules couvrent tous les profils, du freelance à la PME.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau Mastercard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation illimités
L'offre Basic débute à 9 € HT/mois et comprend une carte One Mastercard, deux cartes virtuelles, 30 virements et prélèvements SEPA, cinq encaissements de chèques par mois, et un module de facturation conforme à la réforme de la facture électronique. Les formules Smart (19 € HT), Premium (39 € HT), Essential (49 € HT) et Business (99 € HT) enrichissent progressivement l'offre : gestion des dépenses d'équipe, outils de trésorerie avancés, accès comptable multi-utilisateurs et service client prioritaire. Qonto est aussi la seule solution de ce comparatif à proposer le Tap to Pay, qui permet d'encaisser un paiement directement depuis un iPhone ou un Android, sans terminal dédié. Le support est disponible 7j/7, 24h/24, par chat, téléphone et e-mail. Une période d'essai gratuite de 30 jours est disponible.
Qonto n'est pas la solution la moins chère pour des fonctionnalités équivalentes, surtout face à Shine. L'absence de compte multi-devises la pénalise pour les entreprises actives à l'international. Mais pour une entreprise française qui cherche un compte pro complet, fiable et bien supporté, l'offre reste cohérente.
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✅ Les points forts de Qonto
- 6 formules couvrant tous les profils d'entreprise
- Support client 7j/7, 24h/24, multicanal
- Facturation conforme à la réforme de la facture électronique
- Tap to Pay sur iPhone et Android
- Essai gratuit 30 jours
❌ Les points faibles de Qonto
- Pas de compte multi-devises
- Tarifs plus élevés que la concurrence à fonctionnalités égales
- Dépôt d'espèces non disponible en standard
5. Revolut Business - Le plus performant pour gérer des opérations en devises à l’international
Revolut Business est le compte professionnel de la fintech britannique Revolut, et son positionnement est clair depuis le départ : les paiements internationaux et la gestion multi-devises. Pour les entreprises qui travaillent régulièrement avec l'étranger, c'est souvent la solution de référence.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageVISA ou Mastercard
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartFacturation intégrée
Les formules vont de Basic (10 € HT/mois) à Scale (90 € HT/mois), en passant par Grow (30 € HT/mois). Dès l'offre Basic, vous accédez au change de devises au taux interbancaire jusqu'à un certain plafond mensuel, et à des comptes configurés par devise. L'idée est simple : si vous facturez des clients en dollars et dépensez en euros, vous pouvez gérer les deux flux sans conversion systématique. À partir de Grow, Revolut Business propose aussi des fonds monétaires flexibles, une forme de rémunération de la trésorerie qui permet de générer un rendement sur les liquidités disponibles tout en les conservant accessibles. Depuis septembre 2023, les clients reçoivent des IBAN français, ce qui règle un problème qui avait longtemps freiné son adoption en France.
Il n'y a en revanche pas d'offres de financement aux entreprises, contrairement à Qonto ou Shine. Revolut Business reste davantage une solution complémentaire pour les flux internationaux qu'un compte principal pour une entreprise purement française.
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✅ Les points forts de Revolut Business
- Comptes multi-devises et change au taux interbancaire
- IBAN français depuis 2023
- Fonds monétaires flexibles à partir de Grow
- Tap to Pay sur iPhone
- Gestion des dépenses d'équipe à partir de Grow
❌ Les points faibles de Revolut Business
- Couverture partielle pour la facturation électronique
- Pas d'offres de financement aux entreprises
- Support client parfois critiqué pour sa réactivité
- Moins adapté comme compte principal pour une activité 100% française
6. Wallester - Le spécialiste de la gestion et de l’émission de cartes d’entreprise
Wallester est une fintech estonienne fondée en 2018, membre du réseau Visa FinTech Fast Track. Elle ne ressemble pas aux autres solutions de ce comparatif. Son positionnement est très spécifique : la gestion centralisée de cartes bancaires professionnelles pour les équipes.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau VISA
- payments3 offres + 1 sur-mesure
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
Son offre gratuite inclut jusqu'à 300 cartes virtuelles et des cartes physiques en nombre illimité pour tous les collaborateurs. C'est le seul acteur du marché à proposer autant de cartes sans abonnement payant. Chaque carte peut se voir attribuer des plafonds de paiement et de retrait personnalisés, ce qui permet un contrôle précis des dépenses par collaborateur, par projet ou par département. L'inscription se fait entièrement en ligne, sans premier versement requis. Un tableau de bord centralisé donne une vue d'ensemble sur toutes les transactions, et la gestion des notes de frais se fait par numérisation des justificatifs directement depuis l'application.
Wallester ne délivre pas d'IBAN français, mais un IBAN européen. Ce point peut bloquer certains partenaires ou administrations qui exigent un IBAN en FR. Il ne s'agit pas non plus d'un organisme bancaire agréé à part entière, ce qui signifie qu'il ne peut pas remplacer une banque principale pour toutes les opérations. Les retraits aux distributeurs automatiques sont facturés dans tous les abonnements, y compris le gratuit. Wallester est donc surtout pertinent en complément d'un compte principal, pour centraliser les dépenses d'une équipe.
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✅ Les points forts de Wallester
- 300 cartes virtuelles incluses dans l'offre gratuite
- Cartes physiques illimitées pour tous les collaborateurs
- Plafonds personnalisables par carte et par collaborateur
- Aucun versement requis à l'ouverture
- Support disponible en français
❌ Les points faibles de Wallester
- IBAN européen uniquement, pas d'IBAN français
- Pas un organisme bancaire à part entière
- Retraits aux distributeurs payants, quel que soit l'abonnement
- Pas de chéquier ni d'encaissement d'espèces
7. Shine - La simplification de l’administratif des indépendants
Shine accompagne les indépendants depuis 2017. Elle fait partie du groupe Cegid depuis fin 2025, ce qui lui confère une solidité institutionnelle rare parmi les néobanques pro. Et depuis 2024, elle a ajouté une offre gratuite à son catalogue, la formule Free.
- credit_cardCartes physiques, virtuelles & épéhmères
- languageRéseau Mastercard
- payments4 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartDevis & Facturation illimités
Les tarifs vont de 0 € (Free) à 9 € HT/mois (Start), 20 € HT/mois (Plus) et 70 € HT/mois (Business). L'offre Start inclut une carte Mastercard, un outil de facturation avec relances automatiques en cas d'impayé, et des virements SEPA instantanés. À partir de Plus, le dépôt d'espèces est disponible, les chèques peuvent être encaissés, et des assurances professionnelles sont intégrées à l'abonnement. Ces deux dernières fonctionnalités sont rares chez les néobanques pro. Shine a aussi conclu un partenariat avec SumUp pour les terminaux de paiement, avec des frais de transaction négociés à 1,49%. Par ailleurs, 1% du chiffre d'affaires de Shine est reversé à des associations environnementales, et la société est certifiée B Corp. Shine a été élue Service Client de l'Année 2026 dans la catégorie banque en ligne professionnelle.
Le principal inconvénient de Shine est l'absence de Tap to Pay et la gestion des notes de frais, qui n'est accessible qu'à partir de l'offre Plus. L'offre Start reste limitée en nombre de virements gratuits. Face à Qonto, Shine est moins complète sur les fonctionnalités avancées pour les équipes, mais ses tarifs sont plus attractifs à niveau de service comparable.
👉 Consultez notre avis complet sur Shine
✅ Les points forts de Shine
- Élue Service Client de l'Année 2026 (banque pro en ligne)
- IBAN français, tous statuts juridiques acceptés
- Dépôt d'espèces et encaissement de chèques dès l'offre Start
- Assurances professionnelles incluses (Plus)
- Adossée au Cegid
❌ Les points faibles de Shine
- Pas de Tap to Pay
- Gestion des notes de frais absente de l'offre Start
- Pas de multi-devises
- Frais sur virements internationaux (jusqu'à 1%)
8. Tide - Le meilleur pour démarrer et utiliser un compte pro sans problème
Tide est une fintech britannique fondée en 2015, présente en France depuis quelques années. Sa promesse est simple : ouvrir un compte professionnel en quelques minutes, sans paperasse et sans rendez-vous.
- redeemJusqu'au 31 mars 2026, offre d'ouverture de 100 euros
- credit_cardRéseau Mastercard
- account_balanceFrais sur prélèvements & virements + paiement en devises étrangères
- sentiment_dissatisfiedPas de découvert autorisé
- real_estate_agentJusqu'à 5 millions d'euros
La plateforme repose sur un socle bancaire classique : IBAN, carte Mastercard, virements SEPA, catégorisation automatique des dépenses. Tide y ajoute un outil de gestion des factures et une marketplace de services partenaires intégrée à l'application, qui permet d'accéder à des solutions d'assurance, de comptabilité ou de financement directement depuis le compte. Des outils d'automatisation comptable facilitent le rapprochement des transactions avec les pièces justificatives. Le modèle tarifaire comprend une entrée de gamme accessible, avec une offre gratuite pour tester la solution.
Tide présente des limites notables pour les entreprises françaises. Sa présence hexagonale est encore en développement, ce qui se traduit par un support client moins rodé aux spécificités fiscales et réglementaires françaises. Les fonctionnalités avancées de gestion d'équipe restent en deçà de ce que proposent Qonto ou Shine. Tide convient davantage aux structures simples qui cherchent avant tout une ouverture de compte rapide et une interface épurée.
👉 Consultez notre avis complet sur Tide
✅ Les points forts de Tide
- Ouverture de compte rapide, 100% en ligne
- Interface simple et claire
- Marketplace de services partenaires intégrée
- Offre gratuite pour démarrer
- Automatisation du rapprochement comptable
❌ Les points faibles de Tide
- Support client moins adapté aux spécificités françaises
- Fonctionnalités d'équipe limitées face à la concurrence
- Présence en France encore en développement
- Moins complet que ses concurrents sur la comptabilité intégrée
9. Equals Money - L’expert des paiements internationaux complexes et du change sur mesure
Equals Money est la solution de gestion financière du groupe britannique Equals PLC. Contrairement aux autres acteurs de ce comparatif, elle ne cherche pas à être un compte bancaire principal pour une PME française. Son coeur d'activité, c'est le paiement international et la gestion du risque de change.
- credit_cardCartes physiques et virtuelles
- languageRéseau Masterard
- payments3 offres
- auto_graphContrôle & gestion des dépenses
- add_shopping_cartPas de facturation
La plateforme permet d'envoyer des virements vers plus de 145 pays, d'ouvrir des comptes dans plusieurs devises, et de payer avec des cartes Mastercard multi-devises. Elle propose aussi des contrats à terme : un mécanisme qui permet de fixer à l'avance un taux de change pour une transaction future, afin de se protéger des fluctuations de marché. Concrètement, si vous savez que vous devrez payer un fournisseur américain dans six mois en dollars, vous pouvez bloquer le taux aujourd'hui et éviter une mauvaise surprise si l'euro baisse entre-temps. Ce niveau de sophistication financière est rare chez les néobanques. Une interface de reporting centralisée facilite la gestion des dépenses multi-équipes.
En dehors de la dimension internationale, Equals Money montre ses limites. La facturation intégrée, la comptabilité automatisée et les spécificités fiscales françaises (TVA, bilan, liasse fiscale) ne font pas partie de ses points forts. Ses tarifs sont calibrés pour des structures déjà organisées, avec des volumes de transactions internationales qui justifient le recours à un outil spécialisé.
👉 Consultez notre avis complet sur Equals Money
✅ Les points forts d'Equals Money
- Virements vers plus de 145 pays
- Comptes multi-devises et change compétitif
- Contrats à terme pour se couvrir contre le risque de change
- Gestion des dépenses multi-équipes
- Interface de reporting centralisée
❌ Les points forts d'Equals Money
- Pas adapté comme compte principal pour une activité purement française
- Fonctionnalités de facturation et comptabilité limitées
- Peu adapté aux spécificités fiscales françaises
- Tarifs premium pas accessibles aux petites structures
Banque pro en ligne : ce que vous devez vérifier avant de choisir
Votre statut juridique est-il éligible ?
C'est le premier filtre à appliquer, avant de comparer quoi que ce soit d'autre. N26 Business, par exemple, n'accepte que les micro-entrepreneurs. Si vous gérez une SAS, une EURL ou une SARL, vous devez chercher ailleurs. Qonto, Shine, Pennylane et Indy couvrent tous les statuts courants, des micro-entreprises aux sociétés à capital social.
Le coût réel, pas seulement l'abonnement affiché
Un abonnement à 9 €/mois peut vite monter à 30 ou 40 € une fois les frais supplémentaires comptabilisés. Vérifiez le coût des virements au-delà du seuil inclus, les frais de carte physique ou virtuelle supplémentaire, les commissions sur encaissement de chèques, et les frais de virement international. Chez Finom, l'offre Solo est gratuite, mais les virements entrants au-delà de 10 000 € sont facturés à 1%.
Les encaissements : un point souvent sous-estimé
Pas toutes les banques pro permettent d'encaisser des chèques ou de déposer des espèces. Indy et Wallester, par exemple, ne le proposent pas. Shine l'intègre à partir de son offre Start. Qonto permet quelques encaissements de chèques dès le Basic. Si votre activité génère des paiements physiques, c'est un critère à ne pas négliger.
Les cartes bancaires : quantité et plafonds
Le nombre de cartes incluses dans l'abonnement, leur type (Visa ou Mastercard), les plafonds de paiement et de retrait, et la disponibilité de cartes virtuelles varient selon les offres. Wallester se distingue avec 300 cartes virtuelles dès l'offre gratuite. Indy limite l'offre Basic à une carte physique et une carte virtuelle, avec un plafond mensuel de 10 000 €. Pour les équipes avec plusieurs collaborateurs, ces paramètres changent tout.
Facturation et comptabilité intégrées
La plupart des banques pro proposent aujourd'hui un module de facturation. Mais toutes ne vont pas au même niveau. Pennylane et Indy intègrent une vraie couche comptable : suivi de TVA, déclarations automatisées, exports vers des logiciels comme Sage ou QuickBooks, voire bilan comptable. Qonto et Shine restent plus orientés sur la facturation et le rapprochement bancaire. Si votre comptabilité est complexe, c'est un critère décisif.
La qualité du support client
Sans agence physique pour vous accueillir, le support devient votre seul recours en cas de fraude ou de blocage de compte. Vérifiez les canaux disponibles (chat, téléphone, e-mail), les horaires et le temps de réponse. Shine a été élue Service Client de l'Année 2026 dans cette catégorie. Qonto propose un support 7j/7, 24h/24 via plusieurs canaux. Tide et Equals Money sont moins bien positionnés sur ce critère pour le marché français.
IBAN français ou IBAN européen ?
Toutes les banques pro de ce comparatif ne délivrent pas un IBAN en FR. Wallester fournit un IBAN estonien. Revolut Business a migré vers des IBAN français depuis 2023. Cette distinction est importante : certains partenaires commerciaux, plateformes de paiement ou administrations françaises refusent ou compliquent les transactions avec des IBAN étrangers.
La sécurité et le statut réglementaire
Les néobanques pro ne sont pas toutes des banques au sens strict. Certaines sont des établissements de paiement agréés par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en France. D'autres, comme Wallester, opèrent sous un agrément européen sans être des banques à part entière. Vérifiez aussi si les fonds clients sont ségrégués, c'est-à-dire conservés sur un compte distinct des fonds propres de la fintech. C'est le cas chez Pennylane et Indy, via BNP Paribas.
La rémunération de la trésorerie
Si vous conservez régulièrement d'importantes liquidités sur votre compte pro, certaines solutions peuvent vous permettre de les faire travailler. Revolut Business propose des fonds monétaires flexibles à partir de Grow. Finom offre un cashback allant jusqu'à 3% sur les dépenses. Vivid, qui ne figure pas dans ce comparatif, rémunère le compte courant jusqu'à 4% pendant les deux premiers mois.
Banque pro en ligne vs banque traditionnelle : ce que les chiffres disent vraiment
On compare souvent ces deux entités sur des critères de qualité, comme la présence en agence, la qualité du conseiller, la réactivité du support. Mais ramenée à un coût annuel réel, on peut clairement modifier le choix.
La méthode : trois profils types
Pour comparer honnêtement, on prend trois profils représentatifs et on calcule ce qu'ils paient réellement sur douze mois dans chaque scénario.
- Le freelance en micro-entreprise : environ 30 transactions mensuelles (virements entrants clients, dépenses courantes), une carte bancaire, zéro encaissement d'espèces ni de chèques, pas de besoin international ;
- La TPE de 3 personnes (SAS) : environ 80 transactions mensuelles, 2 à 3 cartes collaborateurs, quelques encaissements de chèques, un virement international par trimestre, facturation mensuelle ;
- La PME de 12 personnes : volume important de transactions (200+/mois), 8 à 10 cartes, notes de frais, virements SWIFT réguliers, comptabilité externalisée, besoin de cartes avec plafonds différenciés.
Coût annuel réel estimé par profil
|Banque traditionnelle
|Banque pro en ligne (entrée de gamme)
|Banque pro en ligne (offre adaptée)
|Freelance microentreprise
|360–600 € / an
|0 € (Indy Basic)
|168–228 € / an (Shine Start ou Qonto Basic)
|TPE 3 personnes (SAS)
|700–1 200 € / an
|❌
|468–588 € / an (Qonto Smart ou Pennylane PME)
|PME 12 personnes
|1 200–2 400 € / an
|❌
|840–1 800 € / an (Qonto Business ou Pennylane Enterprise
Ces fourchettes s'appuient sur les grilles tarifaires constatées en 2026. Dans les banques traditionnelles, les frais de tenue de compte oscillent en moyenne entre 20 et 50 euros par mois, auxquels s'ajoutent les cotisations de carte (30 à 150 € par an) et les commissions de mouvement (une ligne de frais prélevée sur chaque transaction), à raison de 0,05 % à 0,2 % du montant auxquels peuvent s'ajouter d'autres frais de 5 à 15 euros selon les établissements. Ces commissions de mouvement n'existent tout simplement pas dans les offres des néobanques pro.
Ce que la banque traditionnelle offre en plus
La comparaison serait malhonnête si elle n'intégrait pas ce que la banque physique apporte que la néobanque ne peut pas : un découvert autorisé, un accès au crédit professionnel, un interlocuteur dédié en cas de litige complexe, et une capacité à encaisser des espèces et des chèques de gros montants sans friction. Pour une PME en croissance qui a besoin de financement, ce n'est pas négligeable. Pour un freelance qui encaisse par virement, c'est accessoire.
En définitive, pour beaucoup de structures : une banque pro en ligne pour le quotidien, une banque traditionnelle uniquement pour le crédit ou les besoins spécifiques. Les deux ne sont pas exclusifs.
Comptes pro gratuits : ce que « zéro euro par mois » cache vraiment
Au sein de notre comparatif, Indy Basic, Finom Solo et Shine Free proposent une offre d'entrée à 0 euros par mois. Si aucune n'est parfaitement transparente, leurs conditions ne sont pas non plus les mêmes pour le même « tarif ».
Indy Basic (0 €/mois)
C'est l'offre gratuite la plus complète du marché. Elle inclut un IBAN français, une carte Mastercard physique et une carte virtuelle, des virements SEPA illimités et instantanés, et un outil de facturation. Contrairement à la plupart des concurrents, Indy ne plafonne pas le nombre de virements dans son offre gratuite.
Ce que l'offre ne dit pas
- les paiements et retraits en devises coûtent 2 % du montant. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est à savoir si vous travaillez occasionnellement hors zone euro ;
- les virements SWIFT (hors zone SEPA) sont facturés 5 € à la réception. Si vous avez des clients hors Union européenne, ça s'accumule ;
- pas d'encaissement de chèques ni de dépôt d'espèces. Pour un consultant ou un freelance en prestations de services, c'est sans conséquence. Pour un commerçant ou un artisan, c'est bloquant ;
- le plafond de paiement par carte est fixé à 10 000 € par mois, ce qui peut être restrictif pour certains profils.
Le support téléphonique est absent, même en cas d'urgence. Seul le chat est disponible.
Verdict
Indy Basic est une vraie offre gratuite, honnête dans ses limites. Elle convient parfaitement au freelance ou à l'auto-entrepreneur avec des flux simples, en euros, et des clients qui paient par virement.
Finom Solo (0 €/mois)
Finom Solo propose également une offre gratuite, avec une carte physique, un IBAN français et un outil de facturation. Mais son modèle économique contient une subtilité que l'interface n'affiche pas.
Ce que l'offre ne dit pas
- les virements reçus au-delà de 10 000 € par mois sont facturés à 1 % du montant. Pour un indépendant qui facture 15 000 € à ses clients ce mois-là, cela représente 50 € de frais. Pour un mois à 20 000 €, 100 €. L'offre « gratuite » peut donc coûter plus cher qu'un abonnement fixe si l'activité est soutenue ;
- un seul utilisateur autorisé. Impossible d'ajouter un collaborateur ou de déléguer l'accès au compte ;
- pas de notes de frais, pas de comptabilité intégrée. L'offre Solo est vraiment un compte de base ;
- pas de support téléphonique sur cette formule ;
- des frais de clôture de compte à 3 € si vous décidez de partir.
Verdict
Finom Solo est rentable uniquement si vos encaissements mensuels restent sous le seuil des 10 000 €. C'est donc une offre d'appel plus que d'un vrai compte gratuit pour une activité établie.
Shine Free (0 €/mois)
L'offre Free de Shine est la plus récente des trois. Elle inclut un IBAN français, une carte Mastercard, et un accès à l'outil de facturation.
Ce que l'offre ne dit pas
- seulement 5 virements et prélèvements SEPA sans frais par mois. Au-delà, chaque opération est facturée. Un freelance avec plusieurs clients actifs peut atteindre ce plafond très rapidement ;
- pas de gestion des notes de frais (disponible à partir de l'offre Plus) ;
- pas de support téléphonique sur Free. En cas de problème, le chat est le seul canal disponible ;
- pas de dépôt d'espèces ni d'encaissement de chèques sans frais ;
- pas de virements instantanés inclus.
Verdict
L'offre Free de Shine est davantage une vitrine pour tester la plateforme sans engagement qu'un compte pro opérationnel. Le plafond de 5 opérations gratuites par mois est trop bas pour une activité réelle. C'est dès 9 €/mois avec l'offre Start que le rapport fonctionnalités/prix est meilleur et valable.
Tableau récapitulatif : les vraies limites des offres à 0 €
|Indy Basic
|Finom Solo
|Shine Free
|IBAN français
|✅
|✅
|✅
|Virements SEPA illimités
|✅
|✅
|❌ (5/mois gratuits)
|Limite virements reçus
|10 000 €/mois par carte
|1 % au-delà de 10 000 €/mois
|—
|Encaissement chèques
|❌
|❌
|❌
|Dépôt espèces
|❌
|❌
|❌
|Frais devises
|2 %
|Variables
|Variables
|Multi-utilisateurs
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Quelle banque pro pour quel statut ? Le tableau récapitulatif
Avant toute autre comparaison, c'est le statut juridique qu'il est important de vérifier. Par exemple, certaines solutions sont incompatibles avec les sociétés, d'autres sont inutilement complexes pour un auto-entrepreneur.
|Statut juridique
|Solutions compatibles
|Recommandation principale
|À éviter
|Micro-entreprise / Auto-entrepreneur
|Indy, Finom Solo, Shine, Qonto, Tide, Revolut Business
|Indy Basic si budget serré ; Shine Start pour plus de confort
|Equals Money (trop complexe et onéreux)
|Entreprise Individuelle (EI)
|Indy, Shine, Qonto, Pennylane, Revolut Business, Tide
|Indy Premium pour comptabilité intégrée ; Qonto Basic pour une solution plus complète
|Wallester (pas de facturation, IBAN non français)
|SASU
|Tous les acteurs du comparatif
|Pennylane pour gestion comptable et bancaire unifiée ; Qonto Smart pour une TPE en croissance
|Tide (pas encore disponible pour les SAS multi-associés)
|EURL
|Indy, Shine, Qonto, Pennylane, Revolut Business, Tide
|Indy Premium ou Shine Plus pour une structure légère
|Equals Money (inadapté sans flux internationaux)
|SAS (multi-associés)
|Qonto, Pennylane, Shine, Revolut Business, Finom, Wallester
|Qonto Smart ou Premium pour la gestion d'équipe ; Pennylane pour la comptabilité intégrée
|Tide (statut non éligible pour l'instant)
|SARL
|Qonto, Pennylane, Shine, Revolut Business, Finom
|Qonto Essential ou Pennylane PME
|Indy (périmètre comptable limité pour les SARL complexes)
|PME (10-50 salariés)
|Qonto, Pennylane, Revolut Business, Equals Money, Wallester
|Qonto Business pour la gestion multi-utilisateurs ; Revolut Business Scale si flux internationaux
|Indy (conçu pour les indépendants solo) ; Shine (moins adapté au-delà de 5 personnes
On ajoute une mention spéciale à Wallester, qui vaut le coup en complément d'un compte principal pour toute structure qui a besoin de nombreuses cartes collaborateurs. Et c'est parce que son IBAN n'est pas franàais et qu'il ne propose pas de service de facturation qu'on ne peut pas le prendre comme un compte pro unique.
Banque pro et comptabilité : faut-il vraiment tout regrouper au même endroit ?
Il y a clairement deux écoles.
D'un côté, les éditeurs de solutions tout-en-un comme Pennylane, Indy et Finom, qui vont dans le sens de la centralisation, ce qui est très pratique. Mais de l'autre, de nombreux d'experts-comptables préfèrent encore travailler avec des logiciels dédiés, indépendants de la banque.
Le tout-en-un : gain de temps et moins d'erreurs de saisie
La synchronisation automatique est le principal avantage d'une solution qui regroupe banque et comptabilité. Chaque transaction bancaire est immédiatement visible dans l'outil de suivi comptable, catégorisée, et associée à sa pièce justificative si elle est scannée depuis l'application mobile. Chez Indy, la catégorisation automatique couvre plus de 90 % des transactions courantes. Chez Pennylane, le rapprochement bancaire est quasi instantané.
C'est une solution qui pèse lourd dans la balance du choix pour un freelance ou un auto-entrepreneur qui gère lui-même sa comptabilité, qui va surtout économiser du temps et éviter le stress de l'erreur. Et pour une TPE, ça peut justifier à lui seul le surcoût d'un abonnement premium.
Pennylane : la solution la plus complète, pour qui ?
Pennylane est la seule plateforme à avoir conçu son produit simultanément pour les entrepreneurs et pour les experts-comptables. La collaboration est native, donc le comptable accède au même dossier que son client, sans import/export de fichiers. C'est très avantageur pour une SASU ou une SAS avec un comptable externe, car cela peut réduire les honoraires de l'expert-comptable si ce dernier adopte Pennylane (et de plus en plus le font).
En revanche, attention à la montée en gamme. Au-delà de quelques salariés, l'abonnement Pennylane dépasse ce que proposent des solutions spécialisées comme Sage ou QuickBooks couplées à un compte Qonto.
Pennylane convient plus aux indépendants, freelances, ainsi qu'aux TPE jusqu'à 10-15 salariés avec un comptable partenaire Pennylane.
Indy : la référence pour les indépendants solo
Indy est conçu pour les structures simples. C'est un outil imbattable pour un freelance ou un professionnel qui exerce en libéral, grâce à sa comptabilité automatisée, ses déclarations de TVA en un clic, et son bilan annuel intégré dans l'offre Premium.
Il est cependant moins indiqué dès que la structure diversifie ses flux, à cause de l'absence d'API publique et le manque de connecteurs natifs avec des outils comme Stripe, Shopify ou Zapier, par exemple.
On conseillera donc Indy plutôt aux micro-entrepreneurs, EI, SASU/EURL à faible volume, et aux professions libérales en BNC.
Finom : la comptabilité n'est pas son cœur de métier
Finom se détache du lot avec du cashback et de la gestion des dépenses, pas de la comptabilité. Son module de facturation existe et est fonctionnel, mais il n'offre pas les mêmes options que Pennylane ou Indy. On va donc le conseiller à l'entreprise qui veut un compte pro avec des avantages sur les dépenses par carte et qui externalise complètement sa comptabilité à un cabinet. Mais Pour une structure qui veut gérer sa compta en interne, Finom laisse sur sa faim.
Finom convient aux TPE B2B avec dépenses régulières par carte et comptabilité externalisée.
Quand garder deux outils séparés ?
Dès que les opérations comptables se diversifient, comme dans les entreprises avec plusieurs associés, une activité multi-entité, des stocks, des immobilisations ou un besoin de consolidation, les solutions tout-en-un sont à évire…
Mieux vaut coupler un compte Quonto ou Revolut Business à un logiciel comptable comme Sage 50, QuickBooks ou encore Cegid dans le cas d'une PME avec un Directeur Administratif et Financier interne. Cette séparation permet aussi de changer de banque sans migrer toute la comptabilité.
En conclusion, si vous êtes seul ou en petite équipe avec un comptable peu disponible, le tout-en-un vous simplifie la vie. Si vous avez un DAF ou un cabinet comptable solide, gardez les deux outils séparés et choisissez une banque pro sur ses critères bancaires, pas comptables.
Paiements internationaux : les solutions adaptées aux entreprises qui exportent
Tous les comptes pro ne se valent pas dès qu'on sort de la zone SEPA. Les frais de change, les délais de virement SWIFT et la disponibilité des devises peuvent représenter des milliers d'euros de pertes sur une année pour une entreprise active à l'international.
Revolut Business : la force du multi-devises au quotidien
La force de Revolut Business, c'est la gestion multi-devises. Depuis l'interface, on peut ouvrir des comptes configurés dans plus de 25 devises et effectuer des échanges au taux interbancaire jusqu'à un plafond mensuel selon l'offre souscrite. Concrètement, si vous facturez en dollars et payez des fournisseurs en euros, vous pouvez conserver vos dollars sur le compte et les convertir uniquement quand c'est nécessaire, en évitant des conversions systématiques coûteuses.
À partir de l'offre Grow (30 € HT/mois), l'accès aux fonds monétaires flexibles permet de placer les liquidités disponibles sur des instruments à rendement court terme tout en conservant leur disponibilité immédiate. C'est utile pour une trésorerie en devise qui attend d'être convertie.
On comprend que Revolut Business ne convienne pas à toutes les structures mais sera plus adapté aux agences, e-commerçants, consultants ou prestataires de services qui ont des clients ou fournisseurs hors zone euro et gèrent plusieurs devises simultanément.
Si vous êtes une entreprise purement française, alors l'absence de la gestion des notes de frais ou le service client critiqué sur les offres standard ne joueront pas en sa faveur. D'autant plus que certains utilisateurs ont signalé des blocages de comptes lors des contrôles de conformité.
Equals Money : la sophistication pour les flux complexes
Equals Money s'adresse à un profil différent : des équipes finance, des PME ou des grandes entreprises qui gèrent des volumes importants en devises multiples et qui ont besoin d'outils de couverture du risque de change. Ce qui change tout avec Equals Money, c'est le contrat à terme, un mécanisme qui permet de bloquer aujourd'hui un taux de change pour une transaction future. Si vous savez que vous paierez un fournisseur américain dans six mois en dollars, vous pouvez fixer le taux maintenant et vous protéger d'une appréciation du dollar d'ici là.
La plateforme supporte 38 devises pour les comptes et 21 pour les cartes, avec des virements vers plus de 145 pays. Les paiements de masse permettent d'envoyer jusqu'à 10 000 lignes en une seule opération, argument de poids pour les entreprises qui paient de nombreux prestataires ou sous-traitants à l'étranger. Un account manager dédié est inclus dès le premier plan, sans supplément.
Equals Money s'adresse en priorité aux importateurs/exportateurs avec des volumes en devises significatifs, aux filiales françaises de groupes internationaux ou encore aux structures ayant des contrats pluriannuels en devises. Ce n'est donc pas un compte principal pour le quotidien français : la comptabilité intégrée, la TVA et la facturation électronique ne sont pas dans ses cordes.
Wallester : les cartes multi-devises pour les dépenses d'équipe à l'étranger
Wallester n'est pas une solution internationale au même titre que Revolut ou Equals Money, mais elle offre un nombre considérable de cartes Visa pour les équipes, avec des plafonds personnalisables par carte et par collaborateur. Difficile de faire mieux pour une équipe dont plusieurs membres voyagent ou achètent à l'étranger (publicité en ligne, SaaS internationaux, déplacements fréquents), surtout sur l'offre gratuite qui inclut déjà 300 cartes virtuelles.
Attention, l'IBAN fourni est européen mais non français, ce qui peut compliquer certaines relations avec des partenaires ou administrations françaises exigeant un IBAN en FR. À retenir également, les retraits aux distributeurs sont payants, quel que soit l'abonnement.
On conseillera donc Wallester aux acheteurs médias, aux e-commerçants avec des budgets publicité multi-plateformes ou aux équipes commerciales avec beaucoup de déplacements et toujours en complément d'un compte principal.
Tableau synthétique : que choisir selon votre besoin international ?
|Besoin
|Solution recommandée
|Facturer en plusieurs devises, éviter les conversions
|Revolut Business
|Payer des fournisseurs hors UE régulièrement
|Revolut Business (Grow+) ou Equals Money
|Gérer le risque de change sur des contrats long terme
|Equals Money
|Paiements de masse vers de nombreux bénéficiaires à l'étranger
|Equals Money
|Cartes collaborateurs pour dépenses internationales
|Wallester
|Volume faible, quelques virements SWIFT ponctuels
|Qonto Premium (SWIFT disponible)
❓FAQ banque pro en ligne : les questions que tout le monde se pose
Un compte personnel peut-il suffire pour une micro-entreprise ?
Techniquement, oui, mais jusqu'à un certain point. La loi française impose l'ouverture d'un compte dédié à l'activité professionnelle uniquement lorsque le chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros pendant deux années consécutives. En dessous de ce seuil, un compte personnel peut suffire légalement. Mais cette tolérance ne vaut pas dans tous les cas : si vous créez une société (SAS, SARL, EURL…), un compte professionnel séparé est obligatoire dès la création, notamment pour déposer le capital social.
En pratique, même en micro-entreprise, mélanger transactions professionnelles et personnelles sur un seul compte crée des problèmes dès le premier contrôle URSSAF ou fiscal. La séparation simplifie aussi radicalement la tenue du livre de recettes, obligation légale pour tout micro-entrepreneur. C'est pourquoi il vaut mieux choisir des solutions comme Indy Basic à 0 €/mois. Il n'y a aucune raison valable de rester sur un compte personnel si l'offre gratuite propose exactement ce qu'il faut.
Un IBAN lituanien ou estonien pose-t-il vraiment problème ?
Légalement, aucun organisme français ne peut refuser un IBAN issu d'un pays de la zone SEPA, qu'il soit lituanien, estonien ou autre. L'article 9 du règlement européen n° 260/2012 l'interdit explicitement, sous peine de sanctions allant jusqu'à 375 000 € pour une personne morale en France.
La zone SEPA couvre 34 pays, dont la Lituanie et l'Estonie. Dans les faits, la discrimination à l'IBAN persiste pourtant, souvent par ignorance de la réglementation plutôt que par intention délibérée. Des opérateurs téléphoniques, des assurances, voire certaines interfaces administratives posent encore des difficultés à la saisie d'IBAN non-FR.
Si cela vous arrive, vous êtes en droit de signaler la pratique à la DGCCRF, et il existe une plateforme dédiée, acceptmyiban.org, initiée par Wise, Revolut et N26 pour recenser ces cas. En revanche, un client grand compte qui impose contractuellement un IBAN français relève du droit privé, pas du règlement SEPA : c'est une clause de contrat, pas une obligation légale qu'il pourrait invoquer devant un tribunal.
Comment changer de banque pro sans bloquer son activité ?
Le changement de banque pro est plus délicat que pour un compte personnel, car il n'existe pas en France de service de mobilité bancaire obligatoire pour les professionnels, contrairement aux particuliers.
- Ouvrir le nouveau compte avant de fermer l'ancien. Cela semble évident, mais beaucoup font l'erreur inverse. Gardez les deux comptes actifs en parallèle pendant au moins 6 à 8 semaines ;
- Migrer les prélèvements et virements entrants progressivement. Commencez par notifier vos principaux clients de votre nouvel IBAN. Mettez à jour vos factures. Puis transférez les prélèvements automatiques (loyers, abonnements, fournisseurs) ;
- Laisser un solde tampon sur l'ancien compte. Des prélèvements peuvent arriver sur l'ancien IBAN encore plusieurs semaines après la migration. Un solde à zéro trop tôt peut générer des incidents de paiement ;
- Mettre à jour l'IBAN dans vos outils. Logiciel de facturation, outil de paie, déclarations URSSAF, plateforme de paiement Stripe ou PayPal, abonnements SaaS en prélèvement, la liste est souvent plus longue qu'on ne l'anticipe ;
- Fermer l'ancien compte officiellement. La plupart des néobanques pro permettent de clôturer le compte depuis l'application, sans frais. Notez que Finom facture 3 € à la clôture.
Que se passe-t-il si la néobanque fait faillite ?
Bien sûr, aucune néobanque ne va pavoiser sur cette éventualité. Pour autant, c'est certainement une question que beaucoup de prospects doivent se poser avant de passer d'une banque traditionnelle à un compte pro ou une néobanque.
Si la néobanque est un établissement de crédit agréé, comme Revolut Bank UAB, agréée en Lituanie et opérant en France sous passeport européen, vos dépôts sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) de votre pays d'accueil, jusqu'à 100 000 euros par déposant. En pratique, Revolut vous couvre donc jusqu'à 100 000 euros.
Si la néobanque est un établissement de paiement, comme c'est le cas de Qonto, Shine, Indy, Finom ou encore Wallester, les dépôts ne sont pas couverts par le FGDR. En revanche, ces établissements sont légalement tenus de ségréguer les fonds clients : votre argent est conservé sur un compte séparé, distinct des fonds propres de la fintech, généralement dans une banque partenaire solide. Chez Pennylane et Indy, c'est BNP Paribas.
En cas de faillite de la néobanque, vous êtes créancier prioritaire sur ces fonds ségrégués.
La différence, c'est qu'avec un établissement de crédit, la garantie est explicite et plafonnée à 100 000 €, alors qu'avec un établissement de paiement, la protection repose sur la ségrégation et la procédure collective, moins automatique, mais en pratique protectrice si les règles de cantonnement ont été respectées.
Pour conclure, ne conservez pas des montants très élevés en permanence sur un compte de néobanque, surtout si c'est un établissement de paiement. Pour une trésorerie importante, répartissez entre plusieurs établissements ou orientez-vous vers un compte rémunéré auprès d'un établissement de crédit.