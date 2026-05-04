Dans le détail, le détecteur de NordVPN cible uniquement l’audio diffusé dans l’onglet actif du navigateur. Une fois activé dans l’extension Chrome, il analyse le flux sonore en temps réel, puis affiche un verdict sous forme de code couleur dans la fenêtre de l’extension et sur la page consultée. Vert pour une voix jugée humaine, rouge pour une voix générée par IA, jaune lorsque l’analyse ne permet pas de trancher avec certitude.

D’après le fournisseur, le traitement de l’audio est réalisé directement sur l’appareil, sans transmission vers ses serveurs. Les données placées en mémoire tampon sont supprimées dès que la détection s’arrête ou que l’onglet est fermé. L’outil n’est pas censé comprendre ce qui est dit, retranscrire une conversation ou interpréter son contenu. Il analyse seulement des caractéristiques acoustiques, autrement dit des indices sonores susceptibles de trahir une génération synthétique, sans accéder à l’identité de l’utilisateur, à son historique de navigation, à ses cookies ou aux informations de son compte.