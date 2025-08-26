Plus de 100 000 téléchargements et autant de victimes : ce faux VPN pour Chrome prend des captures de votre écran

Un VPN gratuit inconnu au bataillon ! Alors évidemment, ça devrait mettre la puce à l'oreille. En installant cet add-on, les victimes ont orchestré sans le savoir leurs propres fuites de données personnelles englobant aussi bien des identifiants de connexion, des informations bancaires visibles à l’écran ou encore des échanges privés. L'adresse IP de chaque utilisateur était également de la partie.



S'il existe de véritables VPN gratuits de qualité, il est important de prendre en compte leur modèle économique et donc de se renseigner sur son éditeur, sa politique de conservation des données, la transparence de son code source et éventuellement sur les audit externes réalisés. Nous apprenions cette semaine qu'une douzaine de VPN gratuits envoyaient vos données vers la Chine et la Russie. Pour l'anonymat, on repassera ! Alors pour trouver un VPN gratuit fiable ou disposant d'une période d'essai généreuse, rendez-vous au sein de notre comparatif dédié. À Clubic, nous avons des protocoles stricts pour évaluer chacun des VPN.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'extension FreeVPN.One est toujours disponible au téléchargement.

