La décision la plus marquante reste l'ouverture d'un compte TikTok le 8 avril dernier. Dessus, comme sur ses autres réseaux sociaux, l'État y explique l'économie, le budget ou la fiscalité en vidéos courtes, pensées pour être regardées en quelques secondes sur un écran de téléphone. Un choix délibéré d'aller chercher le public là où les fake news se propagent le plus vite. Forcément, pour un organe tel que le ministère des Finances, ce n'était vraiment pas gagné d'avance, surtout que TikTok, on le sait, reste l'une des plateformes les plus perméables à la désinformation.