Le gouvernement a annoncé lundi le lancement de « Bercy décode », sa réponse officielle de lutte contre la désinformation économique et financière. L'initiative prend la forme d'outils, accessibles en ligne gratuitement, avec un espace dédié et même des pastilles sur les réseaux sociaux.
La désinformation économique, ça coûte cher, et pas seulement en crédibilité. Entre les rumeurs fiscales absurdes d'un côté et les intox sur l'énergie de l'autre, les fausses informations financières ont de vraies conséquences pour les citoyens, puisque manipulées par certains à des fins plus ou moins louables. Ce lundi 4 mai, l'État a détaillé sa stratégie visant à combattre cette désinformation, avec une identité visuelle propre et une présence décomplexée sur les réseaux sociaux, TikTok compris.
« Bercy décode », la nouvelle arme numérique contre les fake news économiques
Les fausses informations économiques ne sont pas qu'une nuisance abstraite, car elles poussent des gens à retirer leur argent par peur d'un contrôle inexistant, à éviter de faire des dons par crainte d'une taxe inventée, ou à tomber dans le piège d'arnaques qui surfent sur la confusion. C'est ce constat que Bercy documente pour justifier son offensive contre la désinformation. La propagation de contenus erronés, selon le ministère, fragilise directement la confiance du public dans les institutions.
Chaque contenu officiel de vérification sera désormais estampillé « Bercy décode », avec un logo identifiable en un coup d'œil, pour ne plus confondre une source fiable avec une rumeur partagée en masse. En parallèle, un espace dédié a ouvert sur economie.gouv.fr. On y trouve des explications claires sur les sujets qui font polémique, un lexique pour comprendre les termes techniques, et des liens directs vers des données publiques officielles pour vérifier par soi-même.
La décision la plus marquante reste l'ouverture d'un compte TikTok le 8 avril dernier. Dessus, comme sur ses autres réseaux sociaux, l'État y explique l'économie, le budget ou la fiscalité en vidéos courtes, pensées pour être regardées en quelques secondes sur un écran de téléphone. Un choix délibéré d'aller chercher le public là où les fake news se propagent le plus vite. Forcément, pour un organe tel que le ministère des Finances, ce n'était vraiment pas gagné d'avance, surtout que TikTok, on le sait, reste l'une des plateformes les plus perméables à la désinformation.
Trois rumeurs économiques virales qui ont obligé le gouvernement à réagir
Le gouvernement évoque plusieurs fake news qui ont forcé Bercy à sortir du silence. La première remontre à l'automne 2025, lorsqu'une rumeur persistante affirmait qu'un contrôle automatique s'appliquerait aux retraits d'espèces, et qu'une autorisation serait même requise pour chaque découvert bancaire. Du vent, a confirmé le ministère dans une vidéo publiée sur ses réseaux, car aucun dispositif de ce type n'existe.
Début décembre 2025, rebelote avec une intox virale, celle des cadeaux de Noël qui devraient être déclarés aux impôts en 2026. La fausse information s'est propagée à une vitesse folle, au point que le ministère a dû démentir publiquement, sur les réseaux et par voie de presse, avant que la panique ne s'installe.
Et pus récemment, la Programmation pluriannuelle de l'énergie a elle aussi été la cible d'affirmations erronées, avec des coûts fantasmés, et des risques de coupures d'électricité surévalués. Bercy a répondu par un format « vrai/faux » en ligne. Une démarche coordonnée avec VIGINUM, le service chargé de contrer les ingérences numériques étrangères.
Reste à savoir maintenant si la présence institutionnelle sur TikTok suffira à concurrencer la vitesse de propagation des fake news, à un an d'une élection présidentielle qui pourrait faire l'objet de manipulations diverses. Bercy a au moins décidé d'essayer.