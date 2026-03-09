Les arnaques ne cessent d'augmenter ces derniers années sur le web, avec des internautes qui sont redirigés vers des sites webs frauduleux, dans l'idée de leur escroquer. Pour combattre ce phénomène, le gouvernement a depuis longtemps l'ambition de mettre en place un filtre, qui permettra de prévenir chaque Français de la nature frauduleuse du site qu'ils sont sur le point de visiter.

Et ce projet, attendu depuis un certain temps, serait en fait dans sa phase finale avant lancement. Selon un renseignement du média L'Informé, un projet de décret pour l'instituer aurait été communiqué à la Commission européenne. L'objectif serait de le mettre en place le 1er septembre 2026.