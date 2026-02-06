La CAF lance un nouvel espace anti-désinformation, en s'associant notamment au Gorafi pour combattre les fausses informations qui inondent les réseaux sociaux. Une démarche étonnante contre les infox.
Tout au long de l'année, la CAF est impactée par des rumeurs totalement farfelues qui circulent en nombre, en ligne, et qui sèment la confusion chez des millions d'allocataires. Qu'il s'agisse d'une prime exceptionnelle de 400 euros, d'une aide pour les propriétaires de chiens, ou de la fermeture définitive des accueils, les fake news sur les Allocations familiales ne manquent pas. Alors, l'organisme a dévoilé ce vendredi 6 février sa stratégie pour y remédier, avec l'apparition notamment d'un espace de fact-checking.
Les fake news sur les allocations submergent les services de la CAF
Les fausses informations sur les allocations familiales ne sont plus de simples anecdotes. Elles représentent désormais un véritable raz-de-marée qui noie les usagers dans un océan de confusion. Les rumeurs se propagent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux, et finissent par créer l'incompréhension et susciter de la frustration chez ceux qui cherchent simplement à comprendre leurs droits.
Les conséquences ne sont pas anodines. Les équipes des CAF du pays croulent littéralement sous les demandes d'allocataires réclamant des prestations qui n'existent tout simplement pas. Cette situation n'est pas qu'ubuesque, puisqu'elle mobilise des ressources précieuses qui pourraient être consacrées à l'accompagnement réel des familles. La CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) a donc décidé d'entrer en lutte.
L'atout principal de la CAF se retrouve ici, sur caf.fr/contreladesinformation. Ce nouvel espace rassemble des articles qui démystifient les rumeurs point par point. On y retrouve des repères pour démêler l'info de l'intox, et surtout des décryptages juridiques signés Les Surligneurs, qui luttent contre la désinformation. Chaque infox virale sera désormais traquée, décortiquée puis signalée aux plateformes pour freiner sa propagation avant qu'elle ne fasse trop de dégâts.
Le Gorafi et Les Surligneurs rejoignent la lutte contre les fake news
Avec Les Surligneurs, le collectif de journalistes et d'enseignants-chercheurs en droit, la CAF va pouvoir repérer les infox les plus répandues et produire des réponses factuelles précises. Ces décryptages seront ensuite publiés à la fois sur le site de la CAF, et sur celui des Surligneurs.
Mais la vraie surprise du chef, c'est probablement le partenariat avec Le Gorafi, célèbre site parodique suivi par près de quatre millions d'abonnés. Dès aujourd'hui, une campagne de lancement détourne les codes humoristiques du célèbre média satirique. Des publications parodiques seront immédiatement suivies d'un décryptage sérieux, en renvoyant vers la page anti-désinformation.
L'objectif de la CAF est de rappeler qu'une seule source fait autorité pour vérifier une information concernant les allocations familiales. En misant sur l'humour et la pédagogie, les Allocations familiales espèrent toucher un public large et faire de caf.fr le réflexe numéro un avant de relayer une information sur les réseaux sociaux.