Au final, que regarde vraiment l'algorithme ? En fait, il s'intéresse davantage à des faits vérifiables liés à votre situation, comme le type d'activité professionnelle, la composition familiale, les montants de prestations perçues, la présence d'enfants de plus de 19 ans dans le foyer, ou les changements récents dans votre statut. Le tout est analysé selon une méthode statistique classique dite de « régression logistique », qui permet de comprendre et d'expliquer comment le score est calculé. Pas de boîte noire opaque, donc, mais un système lisible dont le code source est désormais consultable par tous sur le site de la CAF.