Tout cela a un coût. La Cour des comptes affirme que 93 millions d'euros ont été investis entre 2017 et 2024, pour le seul développement de l'intelligence artificielle. En retour, France Travail annonce 120 millions de gains. Sur le papier, l'opération est donc rentable. Sauf que la Cour doute de ces calculs. D'autant que ces gains ne se traduisent par aucune suppression de postes, mais par des « redéploiements intra-postes ». Les conseillers qui gagnent du temps grâce à l'IA font simplement d'autres tâches. Le temps libéré ne se transforme pas forcément en économies.