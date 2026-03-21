Sur TikTok, il semble que peu importe la vérité ou la précision de l'information partagée et publiée. C'est la viralité qui compte. Dès qu'un utilisateur montre de l'intérêt pour un sujet de santé mentale, il reçoit une succession de contenus similaires, qu'ils soient fiables ou non. Alice Carter l'explique : « Les algorithmes de TikTok sont conçus pour diffuser rapidement du contenu engageant », au point que la désinformation peut circuler plus vite que les corrections ne peuvent la rattraper. Voilà le mécanisme que les chercheur de l'UEA mettent en cause.

Pour les jeunes, les conséquences sont plus larges qu'une simple mauvaise information. On le sait, en France par exemple, la dernière étude de l'ANSES sur la santé mentale des jeunes avait déjà pointé les dangers des réseaux sociaux. La docteure Eleanor Chatburn, de la faculté de médecine de Norwich, note que beaucoup d'adolescents consultent TikTok pour comprendre leurs propres symptômes. L'OMS estime qu'un jeune de 10 à 19 ans sur sept souffre d'un trouble mental, une population particulièrement exposée à des contenus non vérifiés. Or, quand un autodiagnostic a lieu à partir d'une vidéo inexacte, le risque n'est pas seulement de mal comprendre sa situation. Eleanor Chatburn le précise : la désinformation peut aussi retarder un vrai diagnostic chez quelqu'un qui a réellement besoin d'aide.