Les performances obtenues sont extrêmement solides : le modèle le plus efficace a atteint 89 % de précision dans la distinction entre participants autistes et non-autistes, tandis que les quatre autres restent au-dessus de 84 %. Des résultats impressionnants au vu de la nature des données.

« La présente étude apporte des preuves solides que les mouvements de préhension (saisie) ont une forte valeur diagnostique pour l'autisme, et que les techniques d'apprentissage automatique (ML) peuvent être utilisées pour renforcer la fiabilité d'un tel diagnostic. En se concentrant sur des tâches naturelles et en nécessitant peu de données, notre approche offre une voie prometteuse pour le développement d'outils de diagnostic de l'autisme objectifs, accessibles, simples et fiables, basés sur les caractéristiques du contrôle moteur », expliquent-ils dans leur publication.

Toutefois, les chercheurs n'ont absolument pas pour objectif de remplacer les méthodes cliniques existantes, mais de proposer un complément possible, non invasif et peu coûteux.

Ils préviennent tout de même des limites méthodologiques inhérentes à leur étude : un échantillon restreint, des adultes avec un QI dans la moyenne et des tests qui se sont déroulés dans un environnement contrôlé. Avant toute application concrète, il faudra donc tester cette approche auprès d’enfants – priorité évidente pour le dépistage précoce – dans des contextes cliniques réels et plus hétérogènes.